±Ç²è¡ÖGO¡×¤«¤é24Ç¯¡Ä·¦ÄÍÍÎ²ðàÍÅ±ðºÊ¤È¤ªÇ¦¤Ó´Ñ·à¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¤¤ã¡¼ÁÇÅ¨!¡×¡ÖÁ´Á³¤¢¤Îº¢¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¶¦±é½÷Í¥¤ÎÉñÂæ¤òË¬Ìä
¥É¥ì¥Ã¥·¡¼¤ÊºÊ¤ÎÎÙ¤Ç¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡ª
¡¡±Ç²è¡ÖGO¡×¤«¤é24Ç¯¡Ä¡£ÇÐÍ¥¤Î·¦ÄÍÍÎ²ð(46)¤¬¶¦±é½÷Í¥¤ÎÉñÂæ¤òºÊ¤È´Ñ·à¤·¤¿àºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö·¦ÄÍÍÎ²ð¤¯¤ó¤¬´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èþ¤·¤¤±üÍÍ¤ÎÍ¥¹á¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö(68)¡£¥¥ã¥Ã¥×¤òÌÜ¿¼¤ËÈï¤ê¥é¥Õ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î·¦ÄÍ¤È¡¢¶»¸µ¤¬³«¤¤¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿·¦ÄÍ¤ÎºÊ¤Ç¥ì¥²¥¨¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¿û¸¶Í¥¹á¤é¤È¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿7¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍÎ²ð·¯¤Ï±Ç²èGO¤Ç¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡×¤È2001Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖGO¡×¤Ç¿Æ»ÒÌò¤À¤Ã¤¿·¦ÄÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶ÁÛ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖGO¤Ç¿Æ»Ò¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ã¡ª¡×¡Ö·¦ÄÍ¤µ¤ó¤â¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤â¡¢Á´Á³¤¢¤Îº¢¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¡Á¤Ê¤ó¤Ç¡Á♡¡×¡Ö¤¤ã¡¼¡£ÁÇÅ¨¡ªÁÇÅ¨¤ÊÃç´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£