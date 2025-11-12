耳に残る「ひっつきもっつき」を商品名にした広島の新たな土産が人気を集めています。



１２日朝、広島市の本通商店街にある「長崎屋」の前には、開店を待つ人の行列ができていました。



■並んでいた人

「きょうは”ひっつきもっつき”を買いに母と並んでいます。１回は食べてみたいと思って」



並んでも買いたい商品とは、一体どんなものなのでしょうか。



■長崎屋 長崎清一 社長

「こちらのひっつきもっつきという商品が、今大変人気をいただいています。広島県の名産のカキとレモンが仲良く合わさっている状態をひっつきもっつきということでネーミングをさせていただきました」





本物のカキ殻の上に生地をのせて焼き上げたパイに、広島レモンの風味をきかせたチョコレートをコーティング。新しい広島の菓子として２０２４年発売されました。■長崎屋 長崎清一代表取締役「人気になったのが、ＡＳＭＲ、食べる音のＴＩＫＴＯＫでバズった商品。とてもパイがパリッと美味しいバリバリ感」品薄で販売は週末の一日限定でしたが、調達のめどがたち、１２日から水曜日にも売り始めました。■並んでいた人「いつも土曜日仕事があってここ通るんですよ、９時半に。並んでるんですよ。でも仕事があるから買えないんですけど、きょうから水曜日も販売するということで、きょう休みだったんで、来て、お会いしました」「初めまして」その名前について、並んでいる人たちがこんな会話も。■並んでいた人「オナモミをひっつきもっつきと広島の人は言うんですよ」「貝、カキじゃないんですね」「お菓子はカキだけどひっつきもっつきというのは服、毛糸によくくっつく。広島の人は、ひっつきもっつきという」「あれ、ひっつきと言っていました、高知では」ＳＮＳで火が付いたヒット商品は店に活気をもたらし、人と人とをつなぐきっかけにもなっています。■長崎屋 長崎清一 社長「寄り添って楽しくしているさま、ひっつきもっつきということが日常でも起こるひとつのきっかけになれば、本当に作ってよかったなと思います」（２０２５年１１月１２日放送）