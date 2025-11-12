モデルでタレントのトラウデン直美（26）が12日までに自身のインスタグラムを更新。近況を報告した。

トラウデンは「先週末、全日本馬場馬術大会2025に5課目で出場しました！」と書き出し、馬にまたがる写真を投稿。

「予選ではミスはありつつもいいパフォーマンスができ、8位入賞で決勝に進むことができました 決勝ではあまりよい結果は残せませんでしたが、とてもいい経験になりました。今回は決勝に進むことが目標だったので、ひとまず目標は達成！よかった！」と報告した。

続けて、関係者への感謝をつづり「正直、仕事の合間に寝る間も惜しんで練習に通っていたので、本当に心が折れそうになることも何度もありました…笑 でも、ぺぺと一緒に見たい景色があったので、なんとか頑張って、決勝まで進むことができました！本当に嬉しい！」と喜び「馬術の道はまだまだ先が長そうです。課題もたくさん見つかったので、少し休憩したらまた来年に向けてがんばるぞー！！！」と来年への意気込みをつづった。

トラウンデンは、ドイツ人の父の影響で趣味は乗馬。小学生の頃から馬術を始め、主に馬場馬術を中心に障害馬術やクロスカントリーにも取り組んでおり、インスタグラムでも度々馬にまたがる姿を投稿していた。