¡¡¡ÈÇ¯ÎðÉÔ¾Ü¡É¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ëÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤È¡ÈÀäÂÐ½÷²¦¡É¤Î´ñÌ¯¤Ê¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¤¬²¦ºÂ´ÙÍî¤Ç°ì¶èÀÚ¤ê¡© ÇÔÀï¸å¤Î¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤È¤·¤¿SNSÅê¹Æ¤È¥¨¥â¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¨¥â¤¹¤®¤ë¥Ä¥¤¥ó¥ÆÈþ½÷¡õÀäÂÐ½÷²¦¤Î¡È¥Ï¡¼¥È¡É2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡WWE½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥¢¡¼¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ì¥¯¥µ¡¦¥Ö¥ê¥¹¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ëÅê¹Æ¤ò2¿Í¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥·¥ó¥°¥ëÀïÀþ¤ÇÇÆ¸¢¤òÁè¤Ã¤¿¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î2¿Í¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ïº£Ç¯7·î¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤òË¾¤ó¤À¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤È»ºµÙ¤«¤éËÜ³ÊÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥ì¥¯¥µ¤ÎÍø³²¤¬°ìÃ×¤·¡¢¥¿¥Ã¥°·ëÀ®¤¬¼Â¸½¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¸¤±î¤ÎÃç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º»×¤ï¤Ì²½³ØÈ¿±þ¤ò¤ß¤»¡¢ÆüËÜ»þ´Ö8·î3Æü³«ºÅ¤Î¡Ö¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¹¥é¥à¡×¤Ç½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÂ×´§¡£2¿Í¤¬¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤âÍ§¾ð¤ò°é¤à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤òËÉ±Ò¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±11·î11ÆüÊüÁ÷¤ÎWWE¡ÖRAW¡×¤Ë¤ÆÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥¿¥Ã¥°¤Î¡È¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼¥º¡É¡Ê¥¢¥¹¥«&¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥óÁÈ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë²¦ºÂ´ÙÍî¡£¾¡ÍøÌÜÁ°¤Ç¹³ÁèÃæ¤ÎÊÌ¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎË¸³²¤ËÁø¤¦¤Ê¤É²ù¤·¤¤ÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Î¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡Ö¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¡Ê¥¢¥ì¥¯¥µ¤Î°¦¾Î¡Ë¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Î¹Ï©¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¤â¤½¤ì¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡£
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¤¥¯¤Ê2¿Í¤é¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥¿¥Ã¥°¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ¤â°ÎÂç¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¡Ö»×¤¤½Ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤Ç½÷»Ò¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÌ¾»ÄÀË¤·¤²¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ2¿Í¤Îº£¸å¤Î¥¿¥Ã¥°Â¸Â³¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¡È¥«¥Ö¥¡É¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥¼è¤·¤¿½÷»Ò¥¿¥Ã¥°¤À¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»¸å¤ËÍðÆþ¤·¤¿ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤Î¡ÈRHIYO¡ÉÁÈ¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤é¤òË¸³²¤·¤Æ¥«¥Ö¥¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¥Ê¥¤¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¡õ¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁÈ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î»×ÏÇ¤¬¤¦¤´¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼¡¤Ê¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÊPLE¡Ë¤ÏÆ±30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¥º¡×¤Ç¡¢·³ÃÄÂÐ¹³Àï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥«¥Ö¥ÁÈ¤ä¥Ê¥¤¥¢¡õ¥é¥Ã¥·¥åÁÈ¤ËÁêÂÐ¤¹¤ëÀªÎÏ¤È¤·¤Æ¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤È¥¢¥ì¥¯¥µ¤â»²Àï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤ËÃíÌÜ¤À¡£
