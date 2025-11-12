フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が、2日連続で子どもたちを病院に連れて行ったことを明かした。

【映像】高橋真麻の家族ショット（複数カット）

2018年12月に一般男性と結婚し、5歳の長女と3歳の長男を育てている高橋。ブログでは、自宅のプールで遊ぶ子どもたちの写真や、同じデザインの服を着た家族ショット、休日にカジュアルフレンチを堪能したことなど、仲睦まじい家族の様子を披露してきた。

2025年11月11日には「病院通い」というタイトルでブログを更新。「きのうは幼稚園から（娘が）『微熱がある』『寒い 寒いと言っている』とのことで、急いでお迎えに行き病院へ。インフルエンザでもなく、病院に連れて行った時点で微熱でもなくなっていてとても元気で、帰宅後たくさんご飯を食べてたくさん寝たら、今朝は元気いっぱい遠足へ。良かった 良かった。一方今度は息子がきのう体操教室で腕を負傷。きょうは朝から整形外科へ。初めてのレントゲン、エコー診察。特に異常はなく、ただ亜脱臼の可能性があるので、先生にはめてもらうストレッチを受け保育園へ。バタバタの2日間でした」と、あわただしい日々を振り返っている。

この投稿には「子どもさん、何があるかわかりませんね」「お嬢さん遠足行けて、弟くんも保育園行けて良かったですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）