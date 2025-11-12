¡ÖÅ¬±þÎÏ¤¬¤¢¤ë¾Úµò¡×¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬º£°æÃ£Ìé¤Î³ÍÆÀ»²Àï¤Ø¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î½õ¸À¤ò»²¹Í¡ÖÈà¤ÏÍ¥½¨¤Ê¥¹¥«¥¦¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡×
MLB¤ÎGM¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÆüËÜ»þ´Ö12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥×¥ì¥é¡¼GM¤¬º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ïº£µ¨32»î¹çÅÐÈÄ¤Î¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥·¡¼¥¹Åê¼ê¤È15»î¹çÅÐÈÄ¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ó¥°Åê¼ê¤ÎÀèÈ¯2¿Í¤¬FA¤Ç°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤Ï¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ÇÍèµ¨ÅÐÈÄ¤Ç¤¤º¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÊä¶¯¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥é¡¼GM¤âÀèÈ¯¤¬Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸ì¤ê¡¢À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤¹º£°æÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²áµî2¥·¡¼¥º¥ó¡¢Èà¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¿¡£Èà¤Î¿Ê²½¤ÈÀ®Ä¹¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Çº£°æ¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É¾²Á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤Ï¹äÏÓ¤Ç¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¡£µåÂ®¤ò°Ý»ý¤Ç¤¡¢À©µåÎÏ¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¿ôÇ¯¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÇ¯¡¹¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅØÎÏ²È¤Ç¡¢Å¬±þÎÏ¤¬¤¢¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£Èà¤Î¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç½½Ê¬Ä´ºº¤·¤Æ¤¤¿¡£Èà¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤±¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¤Î°Õ¸«¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÈà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åê¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Í¥½¨¤Ê¥¹¥«¥¦¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤Ä¤âÈà¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤â¤½¤¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Ê¤ªº£°æÅê¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£