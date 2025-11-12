(C) Disney

JVCケンウッドはVictorブランドより、ディズニーストアとの共同企画となるワイヤレスヘッドフォンを11月20日に発売する。「HA-S60W」をベースとしたディズニーモデルで、ディズニーキャラクター「ミッキーマウス」と「ベイマックス」をデザインした2モデルを用意。価格はオープンで、市場想定価格は8,500円前後。ディズニーフラッグシップ東京、全国のディズニーストア、およびディズニー公式オンラインストア「ディズニーストア.jp」で販売される。

(C) Disney

(C) Disney

既存モデルHA-S60Wをベースに、ヘッドフォン本体とパッケージにそれぞれミッキーマウス、ベイマックスのアートワークをあしらったのが特徴。日常使いしやすいミニマルなデザインにキャラクター要素をプラスし、ファンアイテムとしても楽しめるモデルと位置づけている。

さらに、キャラクターボイスによる音声ガイドを搭載。電源のON/OFFやワイヤレス接続、切断時などを、全5種類のキャラクターボイスで知らせてくれるため、操作時にもディズニーの世界観を味わえるという。

イヤーパッドには、体温の影響でやわらかくフィットするというウレタン素材を採用。長時間の使用でも耳への負担を抑えた装着感を実現したとする。また、最大50時間の再生を可能としている。

ネオジムマグネット採用のドライバーユニットにより、力強い低音と伸びのある高音を両立したバランスのよいサウンドを実現。音質はFLAT／BASS／CLEAR／DYNAMIC／VOCALの5つのサウンドモードから選択でき、楽曲やコンテンツに合わせたチューニングが楽しめる。

専用スマートフォンアプリ「Victor headphones」に対応し、音質や操作性のカスタマイズが可能。2台の機器を同時接続できるマルチポイントにも対応している。ヘッドフォン本体のボタンから、ボリューム調整などの基本操作も行なえる。

付属の着脱式ヘッドフォンケーブル（Φ3.5mmステレオミニプラグ）を使えば有線接続も可能。ハウジング部はフラットに折りたためるスイーベル機構を採用している。