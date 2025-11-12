欧州株 総じて堅調、米政府機関の閉鎖解除を期待
東京時間18:56現在
英ＦＴＳＥ100 9894.51（-5.09 -0.05%）
独ＤＡＸ 24364.61（+276.55 +1.15%）
仏ＣＡＣ40 8225.30（+69.07 +0.85%）
スイスＳＭＩ 12763.58（+61.50 +0.48%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:56現在
ダウ平均先物DEC 25月限 48111.00（+81.00 +0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6898.25（+26.75 +0.39%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25815.50（+174.75 +0.68%）
