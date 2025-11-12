欧州株　総じて堅調、米政府機関の閉鎖解除を期待
東京時間18:56現在
英ＦＴＳＥ100　 9894.51（-5.09　-0.05%）
独ＤＡＸ　　24364.61（+276.55　+1.15%）
仏ＣＡＣ40　 8225.30（+69.07　+0.85%）
スイスＳＭＩ　 12763.58（+61.50　+0.48%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間18:56現在
ダウ平均先物DEC 25月限　48111.00（+81.00　+0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6898.25（+26.75　+0.39%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25815.50（+174.75　+0.68%）