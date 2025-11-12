韓国の人気ガールズグループ「ＮｅｗＪｅａｎｓ（ニュージーンズ）」が所属する芸能事務所・ＡＤＯＲ（アドア）は１２日、専属契約を巡って対立してきたメンバーのうち、ＨＡＥＲＩＮとＨＹＥＩＮが同事務所での活動継続の意向を示したと発表した。

この日、ＡＤＯＲは「ＮｅｗＪｅａｎｓのメンバー、ＨＡＥＲＩＮとＨＹＥＩＮが、今後もＡＤＯＲと共に活動を継続していくという意思を表明いたしました」と発表。「両メンバーはご家族と共に熟慮し、ＡＤＯＲと十分な話し合いを重ねた結果、裁判所の判決を尊重し、専属契約を遵守するという決断を下しました」とした。

その上で「ＡＤＯＲは、ＨＡＥＲＩＮとＨＹＥＩＮが円滑に芸能活動を継続できるよう、最善を尽くしてまいります。ファンの皆様には、温かい応援をお願いするとともに、メンバーに対する憶測は控えていただけますよう丁重にお願い申し上げますと呼びかけた。

「ＮｅｗＪｅａｎｓ」のメンバー５人はＡＤＯＲの親会社・ＨＹＢＥ（ハイブ）と対立したことで解任されたＡＤＯＲ元代表のミン・ヒジン氏の復帰を要求したが受け入れられず、昨年１１月、専属契約の解除を宣言して独自の活動をスタート。ＡＤＯＲは「ＮｅｗＪｅａｎｓ」との専属契約は有効であるとして、昨年１２月に専属契約確認訴訟に踏み切り結論が出るまでのメンバーの独自活動禁止を求める仮処分申請も行った。

ソウル中央地裁はＡＤＯＲ側の主張を認める判断を下し、メンバー５人は判決を不服として控訴する意向を示していた。

この日の発表では、他のメンバー３人、ＭＩＮＪＩ、ＨＡＮＮＩ、ＤＡＮＩＥＬＬＥについては触れられていない。