西武からドラフト５位で指名された山村学園・横田蒼和（そうわ）内野手が１２日、埼玉・川越市の川越プリンスホテルで入団交渉に臨み、契約金２５００万円、年俸７００万円（金額は推定）で入団を内諾した。

高校の制服で交渉に臨んだ横田は「目標にしていたプロという舞台なので、そこに入れるという実感が少しずつわいてきました」と顔をほころばせた。７月の埼玉県大会は背番号１で主将としてチームをけん引。準決勝で１６９球の力投をみせたが延長１１回の末、甲子園に出場した叡明に惜敗。試合直後、「支えてくれた両親に恩返しをしたい」と涙したが、プロ入りを果たしてその言葉を実現できる。契約金の使い道については「両親にしっかり話を聞いて、ほしいものがあればプレゼントしたいと思います」と孝行息子ぶりを披露した。

今回のドラフトでは横田を含めて育成１位の新井唯斗（八王子）、同２位の今岡拓夢（神村学園）と遊撃手３選手を指名。１年上には昨年ドラフト１位の斉藤もいるなど競争は激しい。「ライバルが多い分、しっかり聞けることも多いので、吸収して自分のプレーにつなげられたら」と貪欲な姿勢をみせた。守備では投手も経験したとあって強肩を生かしたスローイングが武器。打撃面では「逆方向に打てるのが強み。遠くに飛ばす技術に関しては体が小さな人にはできないので、そこを生かしてやっていきたい」。１８０センチ、８７キロの恵まれた体格をいかんなく発揮していく。担当の十亀剣スカウトも「一番は体に力がある。そこを生かした打撃が一番の魅力」と期待をかける。

小学校６年時にはライオンズジュニアでプレー。高校も川越市の山村学園とあって地元の期待も大きい。「友だちも応援に来てくれることが多いと思うので、しっかりそこで活躍する姿をみせて、野球をやっている後輩に夢を与えられたら」と横田。その夢を必ず実現するつもりだ。（秋本 正己）

◆横田 蒼和（よこた・そうわ）２００７年１０月２４日、埼玉県生まれ。１８歳。東松山市・市の川小６年でライオンズジュニア入りし、松山中時代は行田シニアでプレー。山村学園では１年春から公式戦に出場し、３年夏は主将で背番号１をつけて投手と遊撃を兼任。準決勝では延長１１回で１６９球を投げる力投をみせたが、惜しくも敗れた。１８０センチ、８７キロ。右投左打。高校通算２５本塁打。