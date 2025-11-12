日本維新・藤田文武共同代表が１２日の会見で、維新が高市自民との連立の絶対条件に掲げて合意文書に明記した今年中の衆院議員１割削減について、自民党が消極姿勢とされ、反対意見もあることに、「期日まで決めてやっていること。自民党と我が党でしっかり法案提出するのは約束ですから」と述べた。

「そもそも積極的でないうえに、イメージもできておられないと思うので、こっちがレールをお示しすることを自民党側にさせていただかないといけないのかな」と述べ、後ろ向きと取られる発言をしたとされる自民・鈴木俊一幹事長から「水を差すような趣旨でない」との釈明があったと明かした。

全体で議論すべきとの指摘には、「委員会に出された法案については全党が参加して議論するので、最低限が担保されているのが国会の仕組み。事前の意見交換は私は各党の人と水面下でやっている」と述べた。

一方で議員定数削減の成り行きと、連立については「連立離脱するんですかと、解散どう思いますかは、（質問に答えると）かするだけでニュースなると私も学びました」と笑い「基本的に、総理が言ってることが１００％正しいというスタンスです」とした。

「合意文書に一緒に出すと明記されているので、それは信頼関係がガタガタと崩れますよね、一緒に出せないと。それだけのこと。法案の案できてるんで」とも述べた。

「国会運営は色んな事起こる。結論を出すのが我々の仕事なんですよね。自民党の皆さんにお願いしたいことは、約束したわけですよね？取り組む前に、アイデアや法案が出てくる前に、後ろ向きなことをゴチャゴチャゴチャゴチャ言うのは、どういうつもりで言ってらっしゃるのか、よく分からない。皆一丸となって最終成案を得るまで努力しようよというのが、組織の在り方だと私は思うが、自民党にも私たちは丁寧に呼びかけたり説明したいと思います」

こう述べた後に「ゴチャゴチャってカギカッコ使われそうやな。まあええけど（笑）」と語った。