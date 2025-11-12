ピザハットの「マルゲリータ」Mサイズが1860円→590円に！超お得な「ブラックフライデーキャンペーン」がスタート《30日まで》

ピザハットは、2025年11月12日から30日までの期間限定で、「ブラックフライデーキャンペーン」を実施しています（一部店舗を除く）。

既存会員もポイントが通常の5倍もらえるチャンス

期間中に、会員向けポイントプログラム「HUT REWARDS（ハットリワード）」に新規で会員登録すると、2〜3人前に適したMサイズ（直径約26cm）の「ピザハット・マルゲリータ」が、通常価格1860円のところ590円で超お得に楽しめます。2人で食べれば1人前295円というスペシャル価格に。

キャンペーン対象はテイクアウトの場合のみ、公式サイト・アプリ注文の場合のみです。ピザはMサイズ限定、ハンドトス生地限定です。

また、既に会員の人にも、期間中スライス（ポイント）が通常の5倍お得に貯まります。

対象となるのは公式サイト・アプリ注文の場合のみです。

さらに、1枚目対象ピザの注文で、2枚目の対象ピザがテイクアウトで無料、デリバリーでも半額になるキャンペーンも実施中。ブラックフライデーのキャンペーン期間中はテイクアウト限定でスライスが5倍になります。

1枚目の対象ピザは「PREMIUM」「SPECIAL」「WONDERFUL」限定、2枚目の対象ピザは「WONDERFUL」「ENJOY」限定。選べるピザ2枚の組み合わせは同サイズで、Sサイズは一部店舗、ハンドトス生地限定です。

商品の受け渡し方法や選ぶピザの種類、生地、サイズで価格が異なります。ハーフ＆ハーフ、追加トッピングはできません。

また、一部店舗では12月24日と25日、12月31日から26年1月4日までは「2枚目無料セット」「2枚目半額セット」を実施しません。

そのほか、詳細は特設サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部