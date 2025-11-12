Tani Yuuki新曲「もしものがたり」を総勢10名のコーラス隊と一発撮り！アニメ『ドラえもん』20年ぶりの新ED曲
Tani Yuukiが『THE FIRST TAKE』に登場。「もしものがたり」を披露することが決定。
■【動画】『もしものがたり / THE FIRST TAKE』
今回の『THE FIRST TAKE』では10名の混成コーラス隊と共に、壮大ながらも温かさが胸を打つパフォーマンスを披露。
一発撮りの緊張感と、楽曲の多幸感が混ざり合うことで生まれた珠玉の歌唱は、11月12日22時からプレミア公開。
■TVアニメ『ドラえもん』20年ぶりの新エンディング曲「もしものがたり」
「もしものがたり」は、TVアニメ『ドラえもん』の20年ぶりの新エンディング曲として書き下ろされた楽曲。自身のルーツにもなっている『ドラえもん』の世界観を余すことなく昇華した楽曲で、躓いたり、困難を前に立ち止まることを優しく肯定し、そっと背中を押すような優しい歌詞と、J-POPを追求したTani Yuukiサウンドが耳に残る、すでにライブでも定番曲となりつつある1曲となっている。
■最新シングル「もしものがたり」ジャケット写真を公開
11月19日リリースの最新シングル「もしものがたり」のジャケット写真が公開された。3形態にてリリースされる同シングルのジャケット写真はすべてがアニメ描き下ろし絵柄となっており、初回盤Bおよび通常盤にはTVアニメ『ドラえもん』エンディングのワンシーンを切り取ったイラストが描かれ、初回盤AにはTani Yuukiがドラえもん、のび太、しずか、ジャイアン、スネ夫と一緒に優しく微笑むイラストが描かれている。この作品でしか観ることのできない貴重なジャケ写となっている。
[初回限定盤A]
(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK
[初回限定盤B＆通常盤]
(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK
■【画像】Tani Yuuki×ドラえもん、Tani Yuuki最新ビジュアル
■リリース情報
2025.10.03 ON SALE
DIGITAL SINGLE「もしものがたり」
2025.11.19 ON SALE
SINGLE「もしものがたり」
