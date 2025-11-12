芸術の秋です。山形市できょうから希少な木材を使った作品展が開かれています。

【写真を見る】”黒柿”を知っていますか？11年寝かせて作る作品に驚きと感動…職人の技を見られる特別な作品展が開催中（山形）

佐藤友美アナウンサー「限られた地域でしかとることができないという黒柿を使った作品が、こちらです。人間では作ることができない独特な模様が入っていて、全国的にもこの味わいが人気だということです」





山形市の県芸文美術館できょうから始まった木芸展。会場には、欅（けやき）や栃（とち）のほか、希少な木材「黒柿（くろがき）」を使った作品などおよそ170点が展示されています。





樹齢が150年以上の柿の木の中で独特の黒い模様が現れるものを黒柿と呼んでいて、黒柿が出る確率は1万本に1本ほどともいわれる貴重な木材です。





この黒柿を使った作品を手がけているのが、卓越した技術力で全国的にも高い評価を受けている吉田宏信さんと父の宏介さんです。

佐藤友美アナウンサー「こちらは、黒柿を使った八角形の飾り箱です。1つひとつ手作業で表面の凹凸を作っています。見る角度を変えると、変わる木目の表情を楽しむことができるんです」

■作品づくりにかかる衝撃の期間





黒柿の作品づくりにかかる期間はなんと11年以上！材料となる木材を少なくとも10年ほど乾燥させる必要があります。父の宏介さんの作品は、立方体など箱をメインとしたものが多い一方で、息子の宏信さんは、曲線美や遊び心がある作品が特徴です。



作家 吉田宏信さん「（私は）いかに材料に芝居をさせるか。表面を削ってみたり、飾りをつけてみたり、透かし彫りをしてみたりとか、いろいろなことを試しながらやっています。自由な形が作れるのであれば、そちらを目指そうと思っている」

訪れた人は、黒柿の木目を活かした匠の高い技術に目を奪われているようでした。



訪れた人「黒柿の木をよくこんなに集められますね、黒柿ってなかなか無いので凄い。目の保養をさせてもらっている。日本風や和風の良さが柱にすると出てくるので。大黒柱とかなかなかとれない。太い木が少ないから」





作家 吉田宏信さん「模様が千差万別であること、それが人間が作れないこと、それを活かすも殺すも作家の腕次第。作り手の意識が少しでも皆さんに伝われば面白い」





この作品展は、今月17日まで山形市の県芸文美術館で開かれています。