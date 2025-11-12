紅葉見ナイト過去開催の様子

埼玉県の国営武蔵丘陵森林公園は、ライトアップ＆イルミネーションイベント「光と森のStory」の第2章として「紅葉見ナイト」を開催する。期間は11月14日（金）～11月30日（日）。

約55万球のイルミネーションやカラーライトアップで中央口エリアが彩られる。最大の見どころは約20種類・約500本のカエデの紅葉。暖色を基調とした光でカエデをライトアップするという。紅葉の最盛期は11月23日（日・祝）ごろになると予想されている。

中央口広場噴水内の古城では、森の妖精「モーリー」が主役となって展開されるショーを実施。カラフルなライトアップ、スモーク、レーザー、プロジェクションマッピングなどによる演出が見られる。

紅葉見ナイトの期間中、森林公園駅と会場の中央口を結ぶ夜間シャトルバス（有料）が運行される。

イベント名

紅葉見ナイト



開催期間

2025年11月14日（金）～11月30日（日）



時間

16時30分～20時30分（最終入園20時00分）



会場

中央口エリア（中央口～カエデ園～植物園）



参加費

無料

※入園料金・駐車料金は別途



入園料金

所在地

大人（高校生以上）：450円 シルバー（65歳以上）：210円 中学生以下：無料

国営武蔵丘陵森林公園

埼玉県比企郡滑川町山田1920