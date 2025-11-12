³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡Ú°ú¤±¸å¡Û¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç²¼Íî¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤â¡¢+1¦Ò¤¬Äñ¹³
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê12·î¸Â¡Ë¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ40±ß°Â¤Î5Ëü1120±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï5Ëü1130±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊªÀ¶»»ÃÍ¡Ê5Ëü1120±ß¡Ë¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¾®Éý¤Ë²¼Íî¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¤Ä¤±¤¿5Ëü1150±ß¤ò¹âÃÍ¤Ë²¼¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¸½Êª¤Î´ó¤êÉÕ¤¸å¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ5Ëü0580±ß¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£Çä¤ê°ì½ä¸å¤ÏÁ°¾ìÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ5Ëü1060±ß¤Þ¤Ç²¼¤²Éý¤ò½Ì¤á¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï5Ëü0850±ß¤«¤é5Ëü1060±ßÊÕ¤ê¤ÇÊÝ¤Á¹ç¤¤¤ò·ÑÂ³¡£
¡¡¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ç¥ì¥ó¥¸¤ò²¼È´¤±¡¢¸å¾ì¤Î¼è°ú³«»Ï»þ¤Ë5Ëü0680±ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤ò¸ò¤¨¤Æ²¡¤·ÌÜÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°¤¬Æþ¤ê¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ5Ëü1150±ß¤Þ¤Ç²¼ÍîÉý¤ò½Ì¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984>[Åì¾ÚP]¤¬¥¦¥êµ¤ÇÛ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÀèÊª»Ô¾ì¤Ç¤Ï³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¥·¥çー¥È¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ëÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¤Ï´ó¤êÉÕ¤¸å¤Ë²¼¤²½Â¤ëÆ°¤¤ò¤ß¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¸½Êª»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆ±¼Ò¤ÈÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035>[Åì¾ÚP]¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°<9983>[Åì¾ÚP]¤Î²¼¤²¤¬½Å²Ù¤È¤Ê¤ê¡¢3ÌÃÊÁ¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ò260±ß¤Û¤É²¼²¡¤·¤¿·Á¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î8³ä¶á¤¤ÌÃÊÁ¤¬¾å¾º¤·¤¿¤Û¤«¡¢»°°æ¶âÂ°<5706>[Åì¾ÚP]¤¬23¡óÄ¶¤Î¾å¾º¤Ç¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥·è»»ÌÃÊÁ¤Ø¤ÎÊª¿§¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Ê¤«¤Ç¤Ï¥·¥çー¥È¤ò»Å³Ý¤±¤Ë¤¯¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï5Ëü0500±ßÀÜ¶á¤Ç¤Ï²¡¤·ÌÜÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°¤¬Æþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+1¦Ò¡Ê5Ëü1180±ß¡ËÀÜ¶á¤Ç¤ÏÌá¤êÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥·¥çー¥È¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¥Ð¥ó¥É¤¬¿´ÍýÅª¤ÊÄñ¹³Àþ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¤ä¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>[Åì¾ÚP]¤Ê¤É¡¢»Ø¿ô¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤¤È¾Æ³ÂÎ¡¦AI´ØÏ¢³ô¤¬¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¤ß¤»¤Ê¤¤¤È¡¢¾åÃÍÄÉ¤¤¤Î¥í¥ó¥°¤Ï¿µ½Å¤Ë¤µ¤»¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï5Ëü1000±ß¸Ç¤á¤«¤é+1¦ÒÆÍÇË¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î5Ëü0500±ß¤«¤é5Ëü1500±ß¤Î¥ì¥ó¥¸¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤è¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢+1¦Ò¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ë¾å¸þ¤¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï5Ëü1290±ßÊÕ¤ê¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¿¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î5Ëü1000±ß¤«¤é5Ëü1250±ßÊÕ¤ê¤Î¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Î¿ä°Ü¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¼¡Âè¤Ë¼ÑµÍ¤Þ¤ê´¶¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¡¢+1¦ÒÆÍÇË¤Ç¾å¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç15.18ÇÜ¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê15.19ÇÜ¡Ë¤ò²¼²ó¤ê¡¢°ì»þ15.13ÇÜ¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£Æ±Àþ¤¬»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏNT¥·¥çー¥È¤Î´¬¤Ìá¤·¤âÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢25ÆüÀþ¤òÌÀ³Î¤Ë²¼È´¤¯¤È¡¢-1¦Ò¡Ê14.94ÇÜ¡ËÊÕ¤ê¤¬¼ÍÄø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¼ê¸ýÌÌ¡Ê12·î¸Â¡§Î©²ñÆâ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬1Ëü5651Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬1Ëü0820Ëç¡¢SBI¾Ú·ô¤¬3024Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬2807Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬1574Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬1095Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬997Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬966Ëç¡¢¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¤¬863Ëç¡¢¾¾°æ¾Ú·ô¤¬854Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬2Ëü4556Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬2Ëü2011Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬5178Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬4441Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬3752Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬3703Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬3049Ëç¡¢BNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô¤¬2251Ëç¡¢¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¤¬1704Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬1358Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
