北海道内は冷え込み、雪の降る日が増えてきました。



まもなく到来するスキーシーズンに向けて、札幌市内ではお得にスキーグッズを手に入れる取り組みが進められています。



札幌市内のスキー用品店です。



スキーシーズンを前に多くの親子が訪れていました。



みなさんのお目当ては…



（利用客）「子どものスキーのレンタルに来ました」





こちらはスキー板と靴、ストックなど一式セットで１シーズン６８００円からレンタルできて、買いそろえるよりも手軽だと注目されています。これからスキーの検定を受けるというこちらの女の子も…（利用客）「レンタルです。身長伸びるのが早いので、すごく助かっています。毎年１０センチくらい変わるよね、身長」レンタルするためには入店予約が必要です。２０２５年は店舗を増やしたにも関わらず、２０２４年のおよそ２倍の早さで予約枠が埋まっているということです。（利用客）「予約が殺到していてなかなか取れないんですよね。早めにことしは予約を取って、まだ全然雪ないんですけど、早めに準備はしておこうかと」店によりますと、スキー板の値段は年々上がっていて、３年前に比べ１割から３割ほど値上がりしたといいます。（スキーレンタル アル 中村朋和マネージャー）「買うとなると２万円３万円はゆうにしてしまいますので、お子さまはすぐに成長してすぐサイズアウトするので、体に合ったサイズをこちらとしても使ってほしいので」

ほかにもこんな取り組みが…



（石田記者）「スキー板やストック、ブーツなどずらっと並んでいますが、こちら全て札幌市民から譲り受けたものなんです」



札幌市教育委員会は、使わなくなったスキー用品を市民から集め、希望者に配布する取り組みを２０１０年から続けています。



今シーズンはすでに１０００セット以上のスキー用品が集まっていて、希望者は抽選のうえ、無料で譲り受けることができます。



（札幌市教育委員会 広川友太さん）「実際に自分が使わなくなったものを他のお子さんに使ってもらえるのはうれしいというお声をいただいております。子どもたちを通わせている保護者の皆さんの負担を軽減することを目的としているので、子どもに活用していただきたいと思っています」



２０２５年の応募はすでに２０００件を超えていて、１１月１４日まで札幌市のホームページから申し込めます。



子どもの成長に合わせてお得にスキー用品を手に入れる取り組みが広がっています。