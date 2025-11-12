日経225先物：12日19時＝200円高、5万1320円
12日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比200円高の5万1320円と急伸。日経平均株価の現物終値5万1063.31円に対しては256.69円高。出来高は1843枚となっている。
TOPIX先物期近は3375.5ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.17ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51320 +200 1843
日経225mini 51320 +200 34136
TOPIX先物 3375.5 +9.5 2138
JPX日経400先物 30415 +30 181
グロース指数先物 723 +1 113
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
