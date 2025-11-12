　12日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比200円高の5万1320円と急伸。日経平均株価の現物終値5万1063.31円に対しては256.69円高。出来高は1843枚となっている。

　TOPIX先物期近は3375.5ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.17ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51320　　　　　+200　　　　1843
日経225mini 　　　　　　 51320　　　　　+200　　　 34136
TOPIX先物 　　　　　　　3375.5　　　　　+9.5　　　　2138
JPX日経400先物　　　　　 30415　　　　　 +30　　　　 181
グロース指数先物　　　　　 723　　　　　　+1　　　　 113
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース