【スタジオ】

まずは深刻な事態となっている広島を代表する冬の味覚についてです。現状と広がる影響について宮脇さんに伝えてもらいます。



独自の視点で取材し旬な情報をお届けする「ミヤワキのシテン」。きょうのテーマは広島を代表する冬の味覚「カキ」です。ことし、その「カキ」に異変が起きているんです。



【ＶＴＲ】

蒸し立てのおいしそうなカキ。東広島市安芸津町にある料理店では、この時期は地元のカキを使った料理が人気です。しかし、ことしは状況が違っていました。





■宮脇靖知キャスターと藤田寛治さん「これは、それぞれ違うものですよね？」「そうです。こっちが安芸津産のカキ。こっちは、市場の方から入れたむき身のかき。本来は、全部安芸津産。殻付きの方もぎりぎり生き残ってる分を分けてもらっているので、いつ終わるかわからないって言われています。」例年は全て地元・安芸津町のカキを使っていましたが、２０２５年は水揚げされるカキが少ないため一部しか確保できませんでした。牡蠣フライなどに使うむき身のカキは、やむを得ず、広島県産のものを市場から仕入れているといいます。■藤田屋 藤田寛治さん「ずっと安芸津産でやってましたけど今回ばかりは無理かなあと思いますけど」県内有数のカキの産地で起きている異変。２０２５年は水揚げの解禁初日から中身が入っていない「死んだカキ」が目立ちました。こちらの生産者では水揚げしたカキのおよそ9割が死んでいたといいます。それから約３週間、同じ生産者を訪ねてみると。■宮脇シテンカメラ「みなさん今、カキ筏の上で作業されています。本来であれば、この時期、大きな殻付きのカキが上がってくる場所なんですが、これ、よく見ると、全てついているのは、小さなカキの稚貝なんです」カキの大量死を受け、急遽行われていたのは稚貝のついた帆立の殻を新たにカキ筏に吊り下げる作業です。この稚貝が成長して水揚げされるのは２０２７年の春だといいます。そこまで先の作業を急遽行っている理由は、２０２５年のカキだけでなく２０２６年水揚げ予定のカキにまで影響が出ているからなんです。■来年のカキ上がってくる（宮脇シテンカメラ）「まだ小さいカキですけど完全に口が開いた状態になってますね」これから成長していくはずのカキですが、口が開き、中は空になって死んでいるものがほとんどでした。■島村水産 島村広司さん「来シーズンも出荷が見込めないんで、この状況なので、ひどいありさまです。危機的状況です。いつまで体力が持ちこたえられるかという状況」そして、カキの危機的な状況は、こんな所にも影響を及ぼしていました。竹原市の酒店が中心となって２０２４年、初めて実施したのがカキと日本酒を楽しむイベントです。２０２６年３月に予定していた2度目の開催が危ぶまれているといいます。■前川酒店 山田智嗣さん「カキと酒を飲むことによって広島、海に来た瀬戸内海に来たというような感じをイベントで感じてもらいたいというのが思いだったので、カキがないと海でやる意味はどうなのというところもあって、ほんと悩ましいところですね」【スタジオ】瀬戸内海におけるカキの現状です。呉の倉橋、音戸、広にかけてと安浦や安芸津にかけての海域では、１０月上旬から９割ほどカキが死んでいるのが見つかりました。ただ、県の水産海洋技術センターに話を聞くと、１０月中旬からは広島湾や廿日市方面でも死んでいるのが見つかっているということです。宮島の牡蠣業者に話を聞くとこのあたりでも多いところでは３割～５割死んでいるという仲間内での声が聞こえるそうです。今、わかっていることとしては今年は全体的に海水温が高く、センターのある音戸沖では７月～９月にかけて平年より１．５℃以上高くなりました。ただ、原因は不明です。アサリなど他の二枚貝には影響が出ておらず、カキに被害が及ぶウイルスも発見されておらず、引き続きの調査が必要な状況です。取材に応じてくれた島村さんは「資金繰りが困難になると廃業せざるを得ない危機的な状況」と話します。今年だけに限らず、数年先の生産維持のためにも、大きな規模での財政支援が必要なほど深刻な状況です。以上、ミヤワキのシテンでした。（２０２５年１１月１２日放送）