タイ、特殊詐欺グループのリーダーを中国に引き渡しへ―中国メディア

タイの最高検察庁は10日、越境詐欺グループのリーダーでカンボジア国籍を持つ中国系の佘智江（シャー・ジージアン、佘倫凱/シャー・ルンカイ）容疑者を中国に引き渡すと発表した。中国メディアの環球時報が12日付で伝えた。

タイメディアによると、佘容疑者は239の違法賭博サイトを設立・運営し、関連する資金の流動額は12兆6300億バーツ（約60兆円）に上るとされる。長期にわたってミャンマーのミャワディにある「KK園区」などを拠点に賭博や特殊詐欺を働き、ネット上のプラットフォームを使って中国人を違法取引に誘っていたという。

国際刑事警察機構（ICPO）は2021年5月、佘容疑者に対して国際逮捕手配書を出した。調べによると、18年1月から21年2月にかけて香港でペーパーカンパニーを登記し、オンライン賭博プラットフォームを開発して約1億5000万元（約33億円）の不当利益を得ていたという。

また、国連薬物犯罪事務所（UNODC）は24年に発表したリポートで、佘容疑者が東南アジアに巨大な違法経済ネットワークを構築していると指摘していた。

佘容疑者は22年8月にタイ警察に身柄を拘束され、現地の刑事裁判所は23年5月に身柄の引き渡しを認める一審判決を出した。佘容疑者はこれを不服としたが、控訴裁判所は今年10月に一審判決を支持し、中国との引き渡し条約に基づく引き渡しを認めた。

引き渡しの具体的な事柄について、タイ政府は90日以内に調整・推進していく見通しという。（翻訳・編集/野谷）