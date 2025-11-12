¥Õ¥¡¥ó¤ÈÁª¼ê¤ØÆÏ¤±¤¿¤¤¡ª SV¥êー¥°¤Î¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡× ¡Ú¥Á¥§¥¢¥Þ¥óÄÌ¿®¡ÖSV¥êー¥°¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±¡× #1¡Û
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE¡ÊSV¥êー¥°¡Ë¤Ï10·î¤«¤é2¥·ー¥º¥óÌÜ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SV¥êー¥°¤Ï¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿²þ³×¤ò¹Ô¤¤¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤Î¥×¥í²½¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·µÞÂ®¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤äÁª¼ê¤Ë¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¡Ö¥êー¥°¤¬¤É¤¦¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤¬½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤â¤¢¤ë¡£
¡¡°úÂà¤·¤¿Áª¼ê¤â´Þ¤á¤Æ¥¹¥¿ー¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤¬ÉÑÈË¤Ëµ»ö¤È¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Èà¤é¤òµ±¤«¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÃÏÌ£¤Ê¡ÖÅÚÂæºî¤ê¡×¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤äÁª¼ê¤ÎÉÔÉ¬Í×¤ÊÉÔ°Â¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡2¥·ー¥º¥óÌÜ¤Î³«Ëë¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¥Á¥§¥¢¥Þ¥óÄÌ¿®¡ØSV¥êー¥°¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±¡Ù¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥¥ó¥°¤ÇÂç²ÏÀµÌÀ¡¦SV¥êー¥°¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤òÄê´üÅª¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Ï2024-25¥·ー¥º¥ó¤Î¼ÂÀÓ¤È¡¢º£¸å¤Î·Ð±Ä·×²è¤ÈÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡¢¥êー¥°Àï¤Î¥¿¥¤³«ºÅ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
――¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÄê´üÅª¤ËÈ¯¿®¤ò¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÀ¤¤¤ò¤ª»ý¤Á¤«¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Âç²Ï¡¡¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Ï¡ÖÅìÍÎ¤ÎËâ½÷¡×¤Î»þÂå¤«¤éÇ§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢Ä¹¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·»ö¶È¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¿¤«¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¤³¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìîµå¤â¥µ¥Ã¥«ー¤â¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤âÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÁª¼ê¤ä¥Áー¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ö¶È¤Ë¤â¤¢¤ë¼ï¤Î¶¥Áè¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¢ÆâÍÆ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÏÁ°¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤ä¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ä¹ÔÀ¯¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――º£½Õ¤Î»î¹ç¿ôÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÈ¿È¯¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¡ÖµÄÏÀ¤Î²áÄø¡¢·èÄê¤¬¸½¾ì¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤í¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²Ï¡¡2Ç¯È¾¤¯¤é¤¤Á°¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢2024-25¥·ー¥º¥ó¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥µ¥Ã¥«ー¤ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¥êー¥°¤Î¡Ö¡Ê³Æ¥Áー¥à¤ÎÂåÉ½¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡Ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡×¡ÖÍý»ö²ñ¡×¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬Áª¼ê¤ä¸½¾ì¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ëÁ°Äó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï»ÄÇ°¤Ê¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£
¥êー¥°Â¦¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¥·ー¥º¥ó¤ÎÆüÄø¤òÃ´Åö¼Ô¤À¤±¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÀìÌç²È¤¬¸ÄÊÌ¤Î²ñµÄ¤Ç°Õ¸«¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷¤Ë¶¦Í¤·¤Æ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ç»ð¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÍý»ö²ñ¤Ç·è¤á¤ë½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂ·¤¨¤ë½¬´·¤Å¤±¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤ÈÄË´¶¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¹Ô°Ñ°÷¤Ç¤â¡¢Ã´Åö¼Ô²ñµÄ¤ÎÆâÍÆ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÏÊÑ¤¨¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
――¾ðÊó¤¬¼Â¹Ô°Ñ°÷¤ËÅÁ¤ï¤ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤«¤éÁª¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ë¡¢²¿¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£
Âç²Ï¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âËÍ¤ÎÌòÌÜ¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ÎÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ë³¦¤Ï¡¢¤Þ¤À¾ðÊó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¸å¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ï¼Â¹Ô°Ñ°÷¤äÍý»ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥È¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Îºî¶È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡£
――¤Þ¤º2024-25¥·ー¥º¥ó¤Î»ö¶ÈÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡¢¥êー¥°Áí¼ý±×¡ÊÇä¾å¡Ë¤¬Ìó36²¯±ß¤Ç¡¢V¥êー¥°¤À¤Ã¤¿2023-24¥·ー¥º¥ó¤«¤éÂç¤¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç²Ï¡¡¡Ê2023-24¥·ー¥º¥ó¤Î¡ËV1¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÌó4ÇÜ¤Î¿¤Ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤«¤é¤Î¶¨»¿¶â¡¢ÊüÁ÷ÇÛ¿®¸¢ÎÁ¤¬Âç¤¤¯¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯Á°¤Ë¡ÖV.LEAGUE REBORN¡×¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ï20²¯¤¯¤é¤¤¤ÎÍ½»»¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÀ®²Ì¤Ç¤¹¡£
――¤â¤Ã¤È¤â³Û¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¥Ñー¥È¥Êー¼ýÆþ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Âç²Ï¡¡10²¯±ß¤Ï²¿¤È¤«½¸¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Âç¤¤¯Ä¶²áÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025-26¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤Ï¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×¤µ¤ó¡¢¥³ー¥»ー¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤«¤é¡Ê¾²ºà¤Î¡Ë¥¯¥ê¥ä¥Þ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤µ¤ó¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¾¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¡Ö¼ï¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
――¥×¥í¥êー¥°¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥êー¥°¤¬»ö¶È¼ýÆþ¤ò¥¯¥é¥Ö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¡Ö´Ô¸µ¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£³Æ¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÇÛÊ¬¶â¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Âç²Ï¡¡2024-25¥·ー¥º¥ó¤«¤é¼ýÆþ36²¯±ß¤Î¤¦¤Á¡¢ÇÛÊ¬¶â¤È¾Þ¶â¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ6²¯±ßÄøÅÙ¤ò¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Þ¶â¤ò½ü¤¯ÇÛÊ¬¶â¤Ï¡¢£±¥¯¥é¥Ö¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ2000Ëü¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¥êー¥°¤ÎÍ¥¾¡¾Þ¶â¤ÏÃË½÷¤È¤â3000Ëü±ß¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤Ï³ÊÃÊ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀB¥êー¥°¤ÎÇ¯´ÖÍ¥¾¡¾Þ¶â¤Ï5000Ëü±ß¡¢J£±¤ÎÍ¥¾¡¾Þ¶â¤¬3²¯±ß¤Ç¤¹¤Í¡£
Çä¤ê¾å¤²¤ÎÁý²Ã¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ëÉôÊ¬¡¢ÆâÉô¤ËÅê»ñ¤·¤ÆSV¥êー¥°Á´ÂÎ¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë´ÖÀÜÅª¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ëÉôÊ¬¤È¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¥êー¥°¤¬²Ô¤¤¤À¤È¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤³¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç²Ï¡¡¸½ºß¥êー¥°¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥êー¥°¶¦ÄÌ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ°È÷¤Ç¤¹¡£Âçºå¤ä°¦ÃÎ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÆÃÄê¤Î¥Áー¥à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2¥Áー¥à3¥Áー¥à¤ò´ÑÀï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Ç¡¢°ì¤Ä¤ÎID ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Áー¥à¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤Î¥Áー¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÆþ²ñ¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸þ¤±¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¡¦Í¥ÂÔÈÎÇäÅù¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï»î¹çÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Ä¥Çー¥¿¤òÀ°Íý¤·¤ÆÉ½¼¨¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»î¹çÃæ¤Ë¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤·¤Æ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¸«¤é¤ì¤ë»î¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¥êー¥°¤Î¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¤¬Áý¤¨¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÁª¼ê¤ÎÊó½·¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£B¥êー¥°¤Î¤È¤¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æ³Æþ»þ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï³Î¤«¤ËÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤òÆ±¤¸¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬½Ð¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――·Ð±Ä·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£¥êー¥°¤ÈSV¥êー¥°Á´¥¯¥é¥Ö¤ÎÇä¤ê¾å¤²¹ç·×¤Ï2024-25¥·ー¥º¥ó¤Î¸«¹þ¤ß¤¬249²¯±ß¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï27-28¥·ー¥º¥ó¤¬350²¯±ß¡¢30-31¥·ー¥º¥ó¤Ï500²¯¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¼ý±×¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤¹¤«¡©
Âç²Ï¡¡¥êー¥°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¶¨»¿¥Ñー¥È¥Êー¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£µ¨¤«¤é»Ï¤Þ¤ëVBTV¤Ç¤ÎÁ´À¤³¦ÂÐ¾Ý¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÊüÁ÷ÇÛ¿®¸¢ÎÁ¤Ï³¤³°¤ËÈæ¤Ù¤Æ°Â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤â¥µ¥Ã¥«ー¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ÍÂç¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÄã¤¤¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¥Ð¥ìー¥Üー¥ë³¦Á´ÂÎ¤¬À¤³¦¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ß¡¢²æ¡¹¤¬À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥êー¥°¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ò½¸¤á¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ê³¤³°¤Ç¤ÎÊüÁ÷ÇÛ¿®¸¢ÎÁ¤ò¤Þ¤ºÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2030Ç¯¤Þ¤Ç»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Û¥ë¥Àー¡×¤È¤·¤Æ¤Î¿¼ËÙ¤ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾õ¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¼ýÆþ¡¢ÊüÁ÷ÇÛ¿®¸¢ÎÁ¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤«¤é¤Î¶¨»¿¶â¡¢¥°¥Ã¥º¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¼ýÆþ¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¤½¤Î¼þ¤ê¡×¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î²ñ¼Ò¤È°ì½ï¤Ë½Ð»ñ¤·¤Æ²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¡¢Åê»ñ¤·¤Æ°ã¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤ä¤ëÈ¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¥Æ¥Ã¥¯´ØÏ¢¤Ç¤â¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Î²ñ¼Ò¤Ï·ë¹½¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ»½Ñ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â»ñËÜÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤Þ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢SV¥êー¥°¤¬°ìÄê¤Î¶â³Û¤ò½Ð»ñ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤Îµ»½ÑÎÏ¤È²æ¡¹¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¥êー¥°¤¬±ÇÁüÀ©ºî¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Ä¥Äー¥ê¥º¥à¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³°¹ñ¤Ë¤ÏÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥êー¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Åê»ñÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÁªÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Êºî¶È¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢Çä¾å¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤È¤Ê¤ë¤È¼ÒÃÄË¡¿Í¤ÈÊÌ¤Ë¡¢»±²¼¤Î²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Âç²Ï¡¡¥µ¥Ã¥«ー¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ï¥êー¥°¤È¤·¤Æ¤Î¼ÒÃÄË¡¿Í¤ÈÊÌ¤Ë»ö¶È²ñ¼Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢SV¥êー¥°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï2026-27¥·ー¥º¥ó¤¯¤é¤¤¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤âÀßÎ©¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÀßÎ©¤¹¤ë¤Ê¤é¤É¤¦¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¿µ½Å¤ËµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤½¤¦¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Åê»ñ¶ä¹Ô¤ä¾Ú·ô·Ï¤Î¿Íºà¤òÃµ¤¹É¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¤ÎÊó½·ÂÎ·Ï¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢À®¸ùÊó½·¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤âÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µÄÏÀ¤È·èÄê¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀ®Ä¹¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤·¤Æ¹Í¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――³¤³°¤ÎÊü±Ç¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¡Ö²¿½½²¯±ß¡×¤È¤¤¤¦¥êー¥°¤Î·Ð±Ä¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î½Ð¤ë¶â³Û¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç²Ï¡¡¡Ö³¤³°¤ÎÊü±Ç¸¢ÎÁ¤¬2030Ç¯¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤½¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢´¶³ÐÅª¤Ë¤Ï10²¯±ßÂæ¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¤Ç¸ø¼°Àï¤ò¹Ô¤¦¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤ºSV¥êー¥°¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï¡¢´Ñ¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤Æ¤Î¿Íµ¤¤Ï¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Ï¥µ¥Ã¥«ー¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¤À¤±¤Ç100²¯±ß¤¯¤é¤¤¥µ¥Ã¥«ー¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°¤Ë¡ÊÊü±Ç¸¢ÎÁ¤È¤·¤Æ¡ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£SV¥êー¥°¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤º¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤Î髙¶¶Íõ¡Ê¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¡Ë¤äÀÐÀîÍ´´õ¡Ê¥Ú¥ëー¥¸¥ã¡Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SV¥êー¥°¤Î½÷»Ò¤Ï¥¿¥¤ÂåÉ½Áª¼ê¤¬¤«¤Ê¤êÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©¤¬2Ç¯Á°¤ËV2¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¤È¤¡¢¡ÊV2¤Ï¸ø¼°ÇÛ¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡ËÆÈ¼«¤ÇYouTube¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤é¡¢¥¿¥¤¤Ç¤Ï¤½¤Î»î¹ç¤ò20～30Ëü¿Í¸«¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÍÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤Ï´û¤Ë¤½¤³¤½¤³¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬»ëÄ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤âÂæÏÑ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢°Õ³°¤Ë¡Ê¥Çー¥¿Åª¤Ë¡ËÄ·¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤¹¡£½÷»Ò¤Ê¤é¥í¥¶¥Þ¥ê¥¢¡Ê¡¦¥â¥ó¥Á¥Ù¥ì¥ë¡¿¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º¡Ë¡¢ÃË»Ò¤â¡Ê¥ê¥«¥ë¥É¡¦¡Ë¥ë¥«¥ì¥Ã¥ê¡Ê¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
――¥¿¥¤¤Ç¸ø¼°Àï¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÏÃ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤«¡©
Âç²Ï¡¡ÃË½÷2¥Áー¥à¤º¤Ä¤Ç¡¢½µËö¤Ë£²»î¹ç¤º¤Ä¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Ëü¶á¤¯Æþ¤ë»ÜÀß¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê²ñ¾ì¤òÃæ¿´¤Ë¥ê¥µー¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÃË½÷¤¬Æ±¤¸²ñ¾ì¤Ç¡¢ÊÌ¡¹¤ÎÆü¤Ë¤ä¤ëÁÛÄê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º²ñ¾ì¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëºî¶È¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¤Ç»î¹ç¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¥Áー¥à¤òSV¥êー¥°¤ÎÃæ¤Ç¸øÊç¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¿³ºº¤¹¤ë¤Î¤Ï¥êー¥°Â¦¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¤Ë¿ÆÏÂÀ¤Î¤¢¤ëÀÕÇ¤´ë¶È²ñ¼Ò¡¢Áª¼ê¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¥¿¥¤¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤âÍÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢¶½¹Ô¤ÎºÂÁÈ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥êー¥°¤¬¼ç´É¤Ç¿Ê¤á¤¿Êý¤¬¥¹¥àー¥º¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤â¥Áー¥àÂ¦¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ÏºÇ¾®²½¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
――2¥·ー¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤É¤¦¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Âç²Ï¡¡ÃË»Ò¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¿ô»ú¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ´ÑµÒ¿ô¤ÏÃË»Ò¤¬3,125¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢2022-23¤¬1,431¿Í¤Ç¡¢2023-24¤¬2,180¿Í¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¡ÖB¥êー¥°¤òºî¤Ã¤¿¤ä¤«¤Þ¤·¤¤ÅÛ¤¬Íè¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÈÑ¤ï¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»î¹ç±é½Ð¡¢¥Á¥±¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï½ù¡¹¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê¤¬¾®¤µ¤¤¡¢Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤´¶ìÏ«¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐVCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä¤µ¤ó¤Ï¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÊ¿¶Ñ1,200～1,300¿Í¤À¤«¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¡©¤È¾¯¤·¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥¨¥¢¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¥¢¥êー¥Ê¾¾ËÜ¤Î²þ½¤¤¬ºÑ¤ó¤Ç4·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»î¹ç¤ÏÏ¢Æü4,000¿Í¶á¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
SV¥êー¥°¤ËJ¥êー¥°¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤«¤éºÎÍÑ¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ËÅö³º¥¯¥é¥Ö¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬É´ÅÀ¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢SV¥êー¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï²¿ÅÀ¡©¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ö¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤Ç¤·¤¿¡£SV¥êー¥°¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢¥êー¥°¤ä¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦¹½À®¡§ÂçÅçÏÂ¿Í