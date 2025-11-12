逮捕後に撮影されたアンソニー・レノン容疑者の顔写真/Moore Police Department

（CNN）2012年3月のある月曜日、米オクラホマ州ムーアの警察署員らが、事件現場となったモーテル「スーパー8」に呼び出された。

夜明け前に現場へ到着した刑事たちは、階段の下に広がる血だまりと、製氷機の方へと続く血の付いた足跡を発見した。

階段の手すりの下には、まるで争っていたときに外れたかのように、スーパー8の従業員名札が表向きで落ちていた。

警察によれば、名札はアンソニー・レノンという男のものだった。

そして、その事実が現場全体に「不審な気配」を漂わせていたと、当局者らは後にCNNに語った。

レノン容疑者は姿を消していた。この数日前には児童ポルノ所持に関する8件の罪で訴追されていたという。

レノン容疑者は襲撃され拉致されたのか？ それとも、誘拐されたふりをして闇に消えたのか？

真実の解明に向けて開始された捜索は、13年に及ぶことになる。

「テレビドラマのような」現場

ムーア警察の刑事ジェイソン・ランドラム氏は、午前4時に呼び出され、スーパー8へ急行したときのことを今でも覚えている。

現場に到着したとき、警察は強盗と誘拐の可能性がある事件として扱っていた。しかし現場を調べて回るうちに、ランドラム氏は「しっくりこない」ものを感じたという。

まず、証拠の配置が不自然だった。名札は表を向き、レノンという名前がはっきり見えるようになっていたし、足跡も、足跡に付いた血液も不審だった。

現場の血痕も、犯罪現場の捜査に熟練した刑事たちには目に付いた。床で発見された血の広がり方は明らかに普通ではなかったというのだ。

ただし、その後の検査で、血液は確かにレノン容疑者のものであることが確認された。

モーテルの事務室ではテレビがついたままで、テーブルにはレノン容疑者の夕食と思われるサンドイッチとポテトチップスが置かれていた。レジは開けられたままで、書類は散乱していた。

凶悪な強盗と拉致を示すような痕跡。しかしランドラム氏はそのタイミングに「不自然さ」を感じていた。

レノン容疑者が児童ポルノ所持の罪で訴追されるのはこのときが初めてではなかった。

2010年、当時29歳だったレノン容疑者は児童性的虐待物所持の罪で有罪になり、性犯罪者登録を命じられていたのだ。

その後12年に再び児童性的虐待物所持の重罪で訴追されたが、当局によると、10万ドル（約1500万円）相当の重罪に対する逮捕状が発効した当日にレノン容疑者は姿を消した。

「ずいぶん偶然すぎると感じた」とランドラム氏は語る。

「退職する前に捕まってほしい」

現場に駆け付けてから数時間のうちに、ランドラム氏は連邦保安官局に支援を要請した。国外逃亡を恐れたからだという。

だが失踪から数日、数カ月がたち、やがて数年が過ぎていった。

通常業務との兼ね合いから、ムーア警察は、州を越え未解決事件の解決にあたる連邦保安官局に捜査のバトンを委ねた。

20年、オクラホマ西部地区の連邦保安官ジョニー・クールマン氏が事件の再捜査を指示。新たな手がかりの追跡を開始した。

今年に入り、オクラホマ州司法長官はレノン容疑者を同州の「最重要指名手配者10人」に追加した。

ランドラム氏は、レノン容疑者が10年以上も裁きを逃れているという事実に苦しめられてきたという。

「自分のキャリアの終わりが見えてくるなか、この事件はずっと心に残っていた。『退職する前に捕まってほしい』といつも願っていた」（ランドラム氏）

そして2週間前、ついに待ち望んでいた電話がかかってきた。

13年越しの逮捕

連邦保安官局は、カナダ国境から約30キロのニューヨーク州カントンに暮らす「ジャスティン・フィリップス」という男を追っていた。

数カ月にわたる捜査の末、保安官らは「フィリップス」がレノン容疑者本人であり、偽名を使って州内で生活していたと確信するにいたった。

レノン容疑者発見に至った詳細は明かされていない。さらなる訴追につながる可能性があるためだという。

ランドラム氏は監視チームに加わり、レノン容疑者が自宅を出て、地元の大学で1日を過ごす様子を見張った。大学には偽名で入学していた。

ニューヨーク州立大学カントン校は、CNNの取材に対し「ジャスティン・フィリップスという名前の人物が工学科学課程に在籍していた」と認めた。

その後、捜査員らはレノン容疑者が近所のスーパーに立ち寄ったところで突入し、逮捕に至った。

指紋鑑定によって逮捕した人物がレノン容疑者本人であることが判明したのち、ランドラム氏はムーア警察に逮捕を知らせた。

こうして13年の逃亡の末、ついにアンソニー・レノン容疑者は逮捕された。

連邦保安官局によると、レノン容疑者はコンピューターサイエンスの修士号を持ち、失踪当時は博士号の取得を目指していた。

ムーア警察のギブソン署長は、レノン容疑者がこれほど長く逃亡できたのは、コンピューターに関する高度な知識を持っていたからだと述べた。

一方で、数十人の警察官、刑事、そして連邦保安官らの粘り強い努力が、長年裁きを逃れてきた男をついに捕らえたのだとたたえた。