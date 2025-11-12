ÃæÆü¡¦²¬ÎÓÍ¦´õ¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×¡¡4Ç¯Ï¢Â³4²óÌÜ¤ÎGG¾Þ¡¡¥»³°Ìî¼êÉôÌç¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎÆÀÉ¼¿ô³ÍÆÀ
¥×¥íÌîµå¡¦ÃæÆü¤Ï12Æü¡¢Âè54²ó»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿²¬ÎÓÍ¦´õÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ÎÓÁª¼ê¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°³°Ìî¼êÉôÌç¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢4Ç¯Ï¢Â³4²óÌÜ¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î143»î¹çÁ´¤Æ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇ·â¤Ç¤â168°ÂÂÇ¤ÇºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢§²¬ÎÓÍ¦´õÁª¼ê¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤â¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£
ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿4Ç¯Ï¢Â³¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£