≠ME谷崎早耶、美太もも全開衣装オフショット公開 ヘアスタイルも紹介「MVではじめての髪型」
【モデルプレス＝2025/11/12】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の谷崎早耶が11日、自身のInstagramを更新。11枚目のシングル「排他的ファイター」ミュージックビデオのオフショットを公開し、反響が寄せられている。
谷崎は「『排他的ファイター』MV公開されました」と切り出し、「排他的ファイター」ミュージックビデオについて言及。さらに「MVではじめての髪型、高めハーフアップです」とつづり、ハーフアップにした姿を披露している。
この投稿にファンからは「どんな髪型も似合う」「美人が際立つヘアスタイル」「めちゃくちゃ可愛い」「新鮮」「美脚すぎる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
