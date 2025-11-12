根本智也さん（提供写真）

【モデルプレス＝2025/11/12】「國學院コンテスト2025」エントリーNo.1の根本智也（ねもと・ともや）さんのインタビュー。

◆根本智也（ねもと・ともや）さんプロフィール


学部／学年：経済学部／4年
出身地：千葉県
誕生日：11月13日
趣味：散歩
特技：バドミントン
好きな食べ物：チンジャオロース
好きな言葉（座右の銘）：水滴石を穿つ
最近ハマっていること：散歩

◆「國學院コンテスト2025」No.1根本智也さんにインタビュー


― コンテストに参加したきっかけを教えてください。

自分のファッションをいろんな人に見てもらいたかった。

― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？

好きなことに熱中できるところ。

― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。

定期的に運動して汗かいたり、ジム行ったりして一応ボディケア心がけてます。

― 憧れの有名人はいますか？

吉沢亮さん。

◆根本智也さんが悲しみを乗り越えた方法


― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。

バドミントン部にいた時に最初部活の中でも結構弱い方だったけど、悔しくて外部で練習しに行ったり、走ったり、普段の練習から手を抜かずにやることで1番になれたこと。

◆根本智也さんの夢を叶える秘訣


― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。

メーカーから内定をいただいてるのでそちらに就職します。

― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、根本さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。

努力を怠らないこと。

◆「國學院Contest 2025 -彩-」開催概要


・コンテスト名：國學院Contest 2025 -彩- supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：國學院大學公認企画イベント団体ideed
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・投票期間：2025年7月4日（金）12：50〜2025年11月21日（金）23：59
・投票サイト：https://miscolle.com/kokugakuin2025

