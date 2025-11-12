【#キャバクラで働く理由】不動産会社から夜職復帰に選んだ店舗は「1択」心許せる仲・同業キャスト・黒服への感謝──東京錦糸町・らん
【モデルプレス＝2025/11/12】東京・錦糸町「Club蓮 錦糸町」に勤務するらん。地元の静岡から上京後、キャバ嬢をスタートし、一度は不動産業界へ就職。しかしお金の事情で、連絡を取り続けてくれた同店舗に戻った。その後働き続けるらんを支えてくれるスタッフやキャストへの感謝を明かす。
【写真】美人キャバ嬢の美デコルテ輝くドレス姿
大学進学を機に、静岡から上京したらんはお金を稼ぐためにキャバ嬢を始めた。いろいろな店舗を「アルバイトみたいな感じ」で体験入店したが、長くは続かず、錦糸町を選んだきっかけは知り合いが多かったから。「Club蓮 錦糸町」の体験入店で感じたのは「スタッフさんも女の子もみんな優しくて、ギスギスしてないから平和そう」という雰囲気。最初は大学卒業までの繋ぎ感覚だったが「まともに働いたのはここが初めてです」という。
その後不動産会社に就職したが「お金の事情」もあって夜の仕事に戻ろうと決意。退店後も「Club蓮 錦糸町」で担当してくれていたスタッフが「『戻ってくれば？』『元気にしてる？』などと気にかけてくれていた」こともあり、夜職復帰の店舗は「Club蓮 錦糸町」1択だった。復帰後、お店を牽引し続けているらんに、店舗の改善点を聞くと「嫌なことがあってもすぐに伝えるので、不満はないです」とにっこり。改善してほしいところをスタッフに伝えると、すぐに取り入れてくれることに感謝した。
キャスト同士も仲が良いため、プライベートで旅行に行ったり、飲みに行ったりするなど、遊びに行くことも。同業の友人は「仕事仲間という感じではなく、心許せる友達です。何でも話せるので、すごく気が楽」と語った。仕事中も「『頑張れ』とお互い励まし合っています」と良い関係を築けている。
キャストの友人に辛いときに救われたことも多い。「否定的なことを言われないんです。『頑張っているからそのままでいいよ』と、常に認めて全肯定してくれる」と存在の大きさを語った。
「基本的に寝たり食べたりすれば忘れられるので病むことは少ない」が「お客さんとの縁が切れたとき」は落ち込むいう。「人間同士なので何かしらのきっかけでお店に来てくれなくなることもありますが、今まで仲良くしてくれていた人がいなくなるというのはやっぱり悲しいです」と話した。
目標に向かって常に努力を続けているらんは、目標に対する自分自身の現状に一喜一憂することも。そんなときもスタッフやキャストが「らんなら出来る」と励ましてくれ、深い絆と信頼で結ばれていることを明かした。さらに、今後も頑張り続けて、後輩たちの憧れの存在になることで支えてくれている店舗に貢献したいと、力強い眼差しを見せた。
らんさんの言葉からは、お店への愛と仕事へのプロ意識を感じる。彼女が語る「平和そう」という体験入店時からの変わらない魅力や、キャスト同士のエピソードなどは、お店全体が「全肯定」の空気で満ちていることが伝わってきた。らんさん自身の努力と、常に「頑張れ」と背中を押してくれる仲間たちの存在。この両輪が、らんさんの活躍を支えているに違いない。（modelpress編集部）
