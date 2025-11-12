À¾»³çý´õ¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¼êÎÁÍýÆ°²è¡õ¥ì¥·¥Ô¸ø³«¡ÖËÜµ¤¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡ÖËþÊ¢¥á¥Ë¥å¡¼ºÇ¹â¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/12¡Û¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¾»³çý´õ¤¬11·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÅâÍÈ¤²¤ä¤È¤ó¤«¤Ä¤Ê¤É¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¼êÎÁÍý¤ò¤Ä¤¯¤ëÍÍ»Ò¤ò¥ì¥·¥Ô¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û39ºÐ¥â¥Ç¥ë¡ÖËÜµ¤¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¥Ñ¡¼¥Æ¥£ÅâÍÈ¤²¤Ê¤É¹ë²Ú¼êÎÁÍý¥º¥é¥ê
À¾»³¤ÏÆ°²è¤Ç¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÈÍü¤Î¥³¡¼¥ë¥¹¥í¡¼É÷¥µ¥é¥À¡¢Æ¦¤â¤ä¤·¥Ê¥à¥ë¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤È¥«¥ÄÐ§¡¢¥ì¥¿¥¹¤Î¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ÅâÍÈ¤²¤òÎÁÍý¤¹¤ëÍÍ»Ò¤È¡¢¤º¤é¤ê¤ÈÎÁÍý¤¬ÊÂ¤ó¤À¿©Âî¤òÈäÏª¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡ÖÅâÍÈ¤²¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡ÖËÜµ¤¤ÇÅâÍÈ¤²¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤¤¿Êý¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢2Ô¤Û¤É¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö´î¤Ö´é¤ò¸«¤¿¤é¡¢»ä¤¬´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜµ¤¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡ÖËþÊ¢¥á¥Ë¥å¡¼ºÇ¹â¡×¡ÖÅâÍÈ¤²¿©¤Ù¤¿¿ÍÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥ì¥·¥Ô¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¤è¤À¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÈÓ¥Æ¥íÆ°²è¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾»³¤Ï¡¢2013Ç¯6·î¤ËÇÐÍ¥¤ÎÁá²µ½÷ÂÀ°ì¤È·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¤ËÄ¹½÷¡¢2016Ç¯4·î¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¡£2019Ç¯6·î¤Ë¡¢Áá²µ½÷¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û39ºÐ¥â¥Ç¥ë¡ÖËÜµ¤¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¥Ñ¡¼¥Æ¥£ÅâÍÈ¤²¤Ê¤É¹ë²Ú¼êÎÁÍý¥º¥é¥ê
¢¡À¾»³çý´õ¡¢¼êÎÁÍýÆ°²è¡õ¥ì¥·¥Ô¸ø³«
¢¡À¾»³çý´õ¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
