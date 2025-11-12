坂下千里子「ひっくり返して落として」2回目のお弁当公開「なくなったおかずカバーしてるとは思えない」「彩りも栄養もバッチリ」と反響
【モデルプレス＝2025/11/12】タレントの坂下千里子が11月12日、自身のInstagramを更新。この日「2回目のお弁当」を公開した。
【写真】49歳ママタレント「彩りも栄養もバッチリ」なくなったおかずもカバーした手作り弁当
坂下は「今日は、朝から作ったお弁当をひっくり返して落としてしまいまして…。落ち込んでおります」と、せっかく作ったお弁当をひっくり返してしまったと報告。「2回目のお弁当になります。おかずが無い分は、海苔とお味噌汁を付けさせて頂きました」「母は朝から落ち込んでおります」 と綴り、作り直したながらも卵焼きや肉、にんじんのきんぴらなどが入った彩り鮮やかな弁当を公開している。
この投稿に、ファンからは「ドンマイ」「いつも頑張っててえらい」「彩りも栄養もバッチリ」「なくなったおかずカバーしてるとは思えない」「そんな日もある」「 めちゃくちゃ美味しそう」いったコメントが寄せられている。
坂下は、2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆坂下千里子、とんかつメインの手作り弁当披露
◆坂下千里子の投稿に反響
