お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、初デートは「遊園地派」か「ドライブ派」のどちらかを調査した。

「これは一択」という宣言とともに「遊園地」を選択したのは、花妃。「ドライブはただの移動手段と考えているため、良さがわからない」のだという。

対するとんずは、「ドライブ大好き」という言葉にもある通り、「ドライブ派」の様子。「音楽がかけられるのがいいし、運転が好きやし、『どこまでも行けそうな気がする』となる」と理由を話した。



ただ、とんずは「初デートという条件下において、いろいろなところが見えやすいのは遊園地かも」ともコメント。相手を見定めるためには、遊園地は捨てがたいと考えているようだ。

そんなとんずに、「遊園地に行って盛り上がらんかったらつらくないですか？」と投げかけた、番組スタッフ。これに対し、とんずは「遊園地に行って盛り上がらんかったら、たぶんどこに行っても楽しくない」とばっさり。花妃も「そしたらもう切るしかないよな」と同調し、2人はそろって「初デートでは遊園地」をおすすめした。

アンケート結果では、107票の票の回答があり、初デートは「遊園地派」が48パーセント、「ドライブ派」が52パーセントで、「ドライブ派」がわずかに上回る結果となった。

遊園地派は「ドライブは緊張する」という人が多いようで、以下のようなコメントが寄せられた。



「ドライブはトーク術が試される。そんなポテンシャルはないので、無難な遊園地で」



「乗り物はもちろん、最近は遊園地を使った謎解きなんかをやっているところもあって、大人でも結構楽しめると思います」



「ドライブでカッコつける人生を送ってきてへん。遊園地で道化に徹するのみ」

多数派となったドライブ派は、逆に遊園地のほうが緊張するようで、このような意見が集まった。



「初デートは顔を見て話さなくていいドライブが良いですよね。音楽を聴いたり、いろいろ話せたり、夜景を観に行ったりと良い時間が過ごせると思います」



「顔を見てしゃべるんは緊張するから、2人とも前を見てドライブするくらいがいい」

ほぼ半数ずつとなった投票結果に、とんずは「なにを苦手としてるか、よな。対面でサシでしゃべるのが苦手なのか、顔を見合わせるのが苦手なのか」と分析。



しかし、「結局どちらを選んでもトーク力は必要になってくる」という結論のもと、「結局、いろいろなスキルがいるということやね。みんな、トーク力を鍛えてくれ。やから芸人ってモテんねん」と締めくくっていた。

お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（とんず・花妃）

※ラジオ関西『Clip火曜日』2025年10月21日放送回より