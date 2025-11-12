今回紹介するのは、Threadsに投稿された、棒を持って二足立ちしていた猫ちゃん。その姿は、まるで魔法の鍋を煮込んでいるみたいだったそうです。あまりの可愛さに、思わず笑顔になる人が続出しました。投稿はThreadsにて、12万回以上表示。いいね数は1.1万件を超えました。

なにか煮込んでるの？

今回、Threadsに投稿したのは「ぷーちゃん」さん。登場したのは、猫のぷーあるちゃんです。

ぷーあるちゃんが持っていたのはひも付きおもちゃの付いた棒。可愛い前足を上手に使いながら、棒を持ち二足立ちを披露していたそうです。その様子は、まるで鍋で何かをぐつぐつ煮込んでいるみたい。どことなく表情も真剣そうです。

もしかしたら、ぷーあるちゃんは誰にも見られていないところで本当に魔法の鍋を煮込んでいるのかも。今回、撮影されたのは鍋を煮込む練習中の様子…だったのかもしれませんね。

煮込んでいる風のぷーあるちゃんに注目が集まる！

まるで鍋を煮込んでいるかのように棒を持っていたぷーあるちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「猫は魔女の相棒ですから、何かしらの魔法薬を作っているに違いないです」「どう見ても五右衛門風呂を沸かしてる様にしか見えませぬ」「今はチョコケーキのクリームの支度中にゃ」「ぷーちゃん料理男子だったのかぁ」などの声が多く寄せられていました。多くの方が、ぷーあるちゃんの姿を見て色々なことを想像したみたいですね。

Threadsアカウント「ぷーちゃん」では、猫のぷーあるちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も、ぷーあるちゃんの可愛さがぎゅっと詰まっています。

