ハシゴしてでもGETしたい！【ダイソー】可愛いのに使える♡「便利アイテム」

ハシゴしてでも買いたくなるほどの可愛いさと実用性を備えたアイテムが【ダイソー】から登場しているとの情報をキャッチ！ ちょっとした工夫で日々を豊かにする便利アイテムが、プチプラとは思えないクオリティで揃っています。お店で見かけたら、ぜひ早めにゲットして。

可愛く便利にちょい掛け

【ダイソー】「マグネットフック」\220（税込）

淡いトーンのハートモチーフが可愛く、さまざまなバッグになじみそうなデザインのチャーム。マグネット内蔵でピタッとくっつき、メガネやサングラス、マスクなどをさっと掛けてすぐ取れる便利アイテムです。外出時の置き場に困ったときに役立ち、見た目もおしゃれにアップデートしてくれます。

差し込むだけで気分上がりそう

【ダイソー】「5053 コネクタカバー（キラキラ ビジュー）」\110（税込）

コネクタ部分に差し込むだけでホコリや汚れを防いでくれるコネクタカバー。キラッと光る華やかなビジューがアクセントになり、スマホを手に取るたびに気分も上がりそう。シンプルなスマホもこの小さなチャームをつければ、ガラッと垢抜けた印象にチェンジできるかも。こちらはType - C専用。

迷子を防ぎバッグのアクセにもなる便利収納

【ダイソー】「リップクリームケース」\110（税込）

バッグの中で行方不明になりがちなリップを収納できるケース。フックをバッグに引っ掛けておけば、すぐに使えるのが嬉しい。淡いピンクのクリア素材で、中身が見えるのも迷子防止に役立つポイントです。サイズは4.2cm × 7.5cmなので、細めのリップがおすすめ。

見るたびにときめく癒し系ケース

【ダイソー】「コンタクトレンズケース」\110（税込）

愛らしいハム太郎とリボンちゃんのキャラクターデザインが目を引くコンタクトケース。キャラクターをイメージしたカラーのボディも可愛く、左右を見分けやすいのも◎ デイリー使いはもちろん、旅行や出張でも気分を上げてくれそうです。コンタクトレンズ以外にも、ピアスや常備薬入れとしても使えるかも。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ