“しっかり者”に見られるけど…上白石萌歌「すごいポンコツです（笑）」

女優の上白石萌歌（25歳）が、11月12日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。「すっごいしっかりしてそうに見られるんですけど、すごいポンコツです（笑）」と語った。



2026年1月スタートの連続ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」に主演する、上白石萌歌と生田斗真が番組のインタビューに対応。撮影が始まる前に伝えておきたい、自身の“トリセツ”（取扱説明書）について、上白石は「すっごいしっかりしてそうに見られるんですけど、すごいポンコツです（笑）。そこをご理解いただけると助かります」と話し、生田は「意外だな（笑）」と笑う。



上白石が「結構とんちんかんなことを言ってたりとか、ぼんやりしちゃうときがある」と続けると、生田は「きょう取材を受けていても、受け答えもはっきりとされているし、明確に物事を伝える力がある人だから」とフォロー。しかし、上白石は「いやいやいや、フタを開けてみれば…本当に…ポンコツなんで」と、“ポンコツ”を強調した。