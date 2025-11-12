緊急保護された幼い子猫の兄妹。里親探しに向けて預かりをしたところ、お世話の中で見えた2匹の絆に感動の声が続出しています。話題となっている投稿は、記事執筆時点で37万再生を超え、「護るものがあると強くなれるってこういうことかな」「ハチワレちゃん健気すぎる」「なんと美しい兄妹愛」との声が上がっています。

【動画：保護された『幼い子猫の兄妹』を預かったら…身を挺して妹を守ろうとする『兄の様子』】

ブチ切れる子猫の兄妹を預かり

YouTubeチャンネル「ねこかます nekokamasu」に投稿されたのは、緊急保護された幼い子猫の兄妹を預かった日の記録です。白黒ハチワレの男の子、三毛の女の子の2匹で、キャリーを開けるとシャーシャー威嚇してブチ切れていたのだとか…。

推定生後4週ほどだという子猫の兄妹。最初は好戦的でしたが、ケージ内に入ると守りに入ってトイレの裏に隠れてしまったといいます。

親認定までの道のりは遠い

投稿主さんは、最初に白黒ハチワレのお兄ちゃんを連れ出してミルクを与えました。空腹にほだされ、「絶対になびかないぞ」という自我がゆらぐ白黒兄。排泄介助や体拭きを通じて、だんだんと慣れていってもらい”親認定”されるのを待つとか。

一方で、三毛妹はおとなしくて怯えが強い状態だったことから、無理に出そうとせずじっくりと取り組んでいくそうです。

自我がゆらいだ白黒兄も、一度ですぐに懐いてくれることはないので、根気強く接していく必要があるのだといいます。

妹を思う兄の気持ちに感動

1時間ほど時間を置いてから改めてケージに入ってみると、白黒兄はすっかり元に戻ってしまいトイレ裏からシャーっと威嚇。三毛妹もトイレの裏から自ら出てくることはなかったといいます。

トイレをどけてみると、白黒兄が怯える三毛妹を後ろに隠すように立ち塞いでブチ切れ。どうやら「妹はぼくが守る！」とナーバスになってしまっていたようです。

投稿主さんは「その気持ちはこれからも大事なものになる、大切に取っておくと良い」と子猫の気持ちに寄り添って接していったのでした。

投稿には、「勇敢なお兄ちゃんだな」「小さな体で妹を守る姿がただただ尊いです」「必死に三毛ちゃんを守るハチワレちゃん健気すぎる」「戸惑う妹三毛可愛い」「この兄妹の未来も明るそうだ」といった声が集まりました。

今回登場した子猫兄妹の預かりの様子の続きは、YouTubeチャンネル「ねこかます nekokamasu」で見ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこかます nekokamasu」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。