

芳根京子（C）️2025「君の顔では泣けない」製作委員会

芳根京子と高橋海人（King & Prince）が10日、実写映画『君の顔では泣けない』（11月14日全国公開）の公開直前トークイベントに登壇。「芸能にご利益がある」として有名な赤城神社で開催された。

主演の芳根京子は、初の共演となった高橋海人と共に登壇し、15年間心と体が入れ替わった難役に挑んだ撮影の過酷な舞台裏を明かした。

君嶋彼方氏によるデビュー小説を実写化した本作は、ある日突然心と体が入れ替わってしまった坂平陸（芳根）と水村まなみ（高橋）が、15年間その秘密を抱えながら人生の転機を経験していく物語。

特に、劇中で陸とまなみにとっての“救いの場”であり、待ち合わせ場所でもあった喫茶店「異邦人」での撮影は、芳根にとって非常に印象的だったという。

芳根さんは、脚本を読んだ際、「私たちが生きている現実と延長線上にある物語で、その不思議な感覚をそのまま届けなければというプレッシャー」を感じたと告白。

「異邦人」でのシーンは、基本的に二人の芝居であり、年齢や時代を越えて演じ分けなければならないため、撮影分量も多かったとのこと。芳根は撮影日が近づくにつれて「来る！異邦人が来る！」という印象だったと振り返り、さらに追い込まれたエピソードを披露した。

撮影予定日に台風の影響でスケジュール変更の可能性が出た際、「初めてマネジャーさんに『それだと無理かもしれない！』と泣きついた」ほど、切迫していたことを笑いながら明かした。

過酷な撮影リハーサルの中で、芳根さんはこの物語の核心に辿り着いたと話す。「この物語は外見ではなく中身の話だと気づいた。陸とまなみ、それぞれの心を追求すれば良いんだと辿り着くことが出来た。それを（自分の中に）持っていれば仕草は後から付いてくるのではないかと」。このリハーサルでの気づきが非常に大きかったと述べた。

共演の高橋に対しては、多くのPR活動を共にする中で、「高橋君がいる日は力を抜いて出来そうだと思えて安心」と、全幅の信頼を寄せている様子を見せた。

本作を通じて「入れ替わり」に対する価値観がガラッと変化したという芳根。以前は「誰と入れ替わりたいですか？」という質問に気軽に答えていたものの、今では「それがどれだけ重たい事なのか考えてしまって…」と率直に告白。「今だったら『入れ替わりたくない』と答えちゃいそう」と、難役がもたらした価値観の変化を語った。