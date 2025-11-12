ジャッキー・チェンは生きている！ 海外で「死亡説」が大バズリ
映画『ラッシュアワー』や『ベスト・キッド』などで知られるアクション俳優のジャッキー・チェン（71）に、海外で「死亡説」がささやかれていたようだ。
【写真】デヴィッド・ベッカム、マカオで開催のNBAでジャッキー・チェンと奇跡のツーショット！
JustJaredによると、ジャッキーの死亡説がネット上で広まり、現地時間11月10日夜時点で、Googleのエンターテイメントトレンドで最も検索されているキーワードとなったそうだ。
どうやら、フェイスブック上で拡散された投稿がきっかけとなったようで、「何十年にも及ぶ撮影現場でのケガの合併症との闘いの末」亡くなった、遺族の確認が取れた、などとまことしやかな情報が記されていたが、全て誤情報だという。
今年8月、「ベスト・キッド」シリーズ最新作『ベスト・キッド：レジェンズ』を公開したジャッキーは、同月来日を果たし、29日・30日の2日間合わせて計11回も舞台あいさつに登壇。日本におけるハリウッドの映画俳優の舞台あいさつ出演回数の記録を更新した。
また10月にも、中国マカオで開催されたNBAのプレシーズンゲームを観戦し、デヴィッド・ベッカムとの2ショットをキャッチされるなど、元気な姿を見せていた。
なお、この後12月12日から、主演映画『シャドウズ・エッジ』が日本公開されるほか、2026年1月には、初の本人役を演じる主演映画『パンダプラン』が日本で公開される予定となっている。
【写真】デヴィッド・ベッカム、マカオで開催のNBAでジャッキー・チェンと奇跡のツーショット！
JustJaredによると、ジャッキーの死亡説がネット上で広まり、現地時間11月10日夜時点で、Googleのエンターテイメントトレンドで最も検索されているキーワードとなったそうだ。
どうやら、フェイスブック上で拡散された投稿がきっかけとなったようで、「何十年にも及ぶ撮影現場でのケガの合併症との闘いの末」亡くなった、遺族の確認が取れた、などとまことしやかな情報が記されていたが、全て誤情報だという。
また10月にも、中国マカオで開催されたNBAのプレシーズンゲームを観戦し、デヴィッド・ベッカムとの2ショットをキャッチされるなど、元気な姿を見せていた。
なお、この後12月12日から、主演映画『シャドウズ・エッジ』が日本公開されるほか、2026年1月には、初の本人役を演じる主演映画『パンダプラン』が日本で公開される予定となっている。