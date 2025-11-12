ももクロ・高城れに、美脚がまぶしいミニスカ衣装に反響「キラキラかわいい！」「過去一好きかもしれない！」
「ももいろクローバーZ」の高城れにが、12日までにインスタグラムを更新。ライブで着用した衣装ショットを公開すると、ファンから「かわいい」と絶賛の声が相次いでいる。
【別カット】高城れにのおみ足が美しい衣装ショット（ほか5枚）
11月8日に行われたライブ「ANGEL EYES限定イベント2025」に出演した高城は「幕張第二部ー おNEW衣装作ってもらったんだよー かわいいよねぇ」とつづり、美脚があらわになったミニスカート衣装のソロショットを多数公開。衣装は宇宙のようなカラーと星のようなキラキラが特徴的で、頭の大きなリボンがアクセントになっている。
この投稿にファンからは「キラキラかわいい！」「宇宙衣装過去一好きかもしれない！」「かわいかったしライブも最高だった」「ポニテかわいい大好き」など、多数の称賛の声が寄せられていた。
■高城 れに（たかぎ れに）
1993年6月21日生まれ、神奈川県出身。2008年に結成された「ももいろクローバーZ」のオリジナルメンバーで、担当カラーは紫。特技はダンス。2015年にメンバー初となるソロコンサートを行い、2020年にはNHK連続ドラマ『彼女が成仏できない理由』に出演した。
引用：「高城れに」インスタグラム（＠takagireni_official）
