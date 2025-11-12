26年前、名古屋市で主婦が殺害された事件。今から10年ほど前に撮られた50代の頃の安福容疑者の写真を独自入手しました。

【写真を見る】約10年前の安福久美子容疑者 カメラの前で笑顔 事件でけがをした手を胸の前に重ねた姿【名古屋主婦殺害事件】

カメラに向かって微笑む一人の女。殺人の疑いで逮捕された安福久美子容疑者です。10年ほど前に撮影された写真で、当時の年齢は50代とみられます。

安福容疑者は43歳だった1999年、名古屋市西区のアパートで、主婦の高羽奈美子さん（当時32）を殺害した疑いで、先月、逮捕されました。

安福容疑者は事件で手にけがをしましたが、写真では胸の前で手を重ねています。警察が過去に公開した容疑者の似顔絵と比べると、写真のほうが柔らかい顔つきに見えます。

安福容疑者について、知人は「優しく、明るい人だった」と話しています。

安福容疑者は現在69歳。逮捕当初は「26年間、毎日不安だった」などと供述していましたが、その後は一転、黙秘する意思を示し、取り調べを拒否しています。

安福容疑者は高羽さんの夫・悟さんの高校の同級生で、当時、悟さんに好意を寄せていたことがわかっていて、警察が動機を調べています。