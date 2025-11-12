高市早苗総理「仕事で返してもらう」 306万円不記載の官房副長官起用に蓮舫議員が「一旦白紙に」と追及も提案拒否
国会できょう、野党側が裏金問題をめぐり、佐藤官房副長官の交代を求めました。「裏金問題は決着済みとは思っていない」と話す高市総理ですが、どう応じたのでしょうか？
きょうの参議院・予算委員会。立憲民主党の蓮舫議員が追及したのは、「政治とカネ」の問題です。
立憲民主党 蓮舫 参院議員
「不記載議員を登用された。とりわけ、選挙を経ていない佐藤官房副長官をなぜ任用したんでしょうか」
蓮舫議員が追及したのは、裏金問題で306万円の不記載があった旧安倍派の佐藤啓官房副長官の起用です。
野党側は裏金問題に関わった佐藤官房副長官を起用した理由について、高市総理に迫りました。
立憲民主党 蓮舫 参院議員
「なぜそれをあえて、選挙をしていない、しかも総理の地元の奈良の佐藤さんを使われたんですか」
高市総理
「私の考え方ですとか、性格も含めて、よく承知してくれていて、私にとって耳に痛いこともですね、直言してくれる存在でありますので、私は深い信頼を寄せております」
佐藤副長官の起用をめぐっては、野党側が選挙での有権者の信任を得ていないなどとして、議院運営委員会などへの出席を認めない状況が続いています。
立憲民主党 蓮舫 参院議員
「この人事、一旦白紙にしませんか」
高市総理
「一度任命したものを白紙にするつもりはございません。仕事で返してもらおうと思っているからです。仕事で有権者の負託に応えていただこうと」
“裏金問題は決着済みとは思っていない”と話す高市総理ですが、あらためて、党や政権の要職に起用した不記載議員の人事については撤回することを拒否しています。