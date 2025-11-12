ギャル曽根、高タンパク＆低カロリー！“パサパサしない”鶏むねレシピ「めっちゃ美味しい！」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【簡単】爆速＆絶品！鶏むね肉の大量消費レシピ！』という動画を投稿。今回は、ギャル曽根さんが、簡単＆ヘルシーな“鶏むね肉”のレシピを紹介してくれました！

【関連】ギャル曽根、肉なし！なすだけで“満足度高い”丼レシピ「最高！」「とろっとろ」

動画内で、ギャル曽根さんは「むね肉の料理を最近よく作るのね。やっぱ安いじゃん」とコメントしつつ披露したレシピがこちら！

■ねぎ塩タレチキン

【材料】鶏むね肉 適量ごま油 適量片栗粉 適量＜タレ＞ネギ 適量ごま油 適量鶏がら 適量レモン汁 適量塩胡椒 適量にんにくチューブ 適量ブラックペッパー 適量

【作り方】（1）ネギをみじん切りにして水にさらしておく（2）鶏むね肉を食べやすい大きさにカットする（3）ビニール袋に片栗粉とカットした鶏肉を入れ、全体にまぶしながら揉み込む（4）フライパンにごま油を引き、肉を揚げ焼きにする（5）ネギの水気をきり、ごま油・鶏がら・レモン汁・塩胡椒・にんにく・ブラックペッパーと混ぜ合わせてタレを作る（6）焼き上がった肉の上にタレをかけて完成

■スタッフさんも絶賛の味！

ギャル曽根さんは、ご自身で作った料理を一口食べると、「めっちゃ美味しい！」とグッドポーズ！

さらに、料理を食べたスタッフさんが、「美味しい！」「お店出せるよ」「むね肉のあのパサパサが全然ないね」と絶賛すると、ギャル曽根さんは「あんまり焼きすぎるとよくなくて。できれば予熱で(火を)入れたい」と調理のポイントも話してくれました♪

■鶏むね肉は低脂質・高タンパクの食材！

スタッフさんから「しかもヘルシーやんこれ」と声があがったように、鶏むね肉は、鶏肉の中でも低脂質・高タンパクの部位と言われています。

低カロリーでタンパク質を補給できるため、ダイエットなどにも適した食材といえますね！

また、脂肪が少なく、加熱時に水分が逃げやすいため、加熱時に身がパサつきやすいという特徴もあります。

こちらは、今回ギャル曽根さんが行っていたように、片栗粉でのコーティングを活用することで、パサつきを防ぎ、より美味しく調理することができますよ♪

今回紹介されていたレシピを、ぜひ皆さんも試してみてはいかがでしょうか。

■動画もチェック

動画内では、この他にも、ギャル曽根さんがおすすめする、鶏むね肉を使ったアレンジレシピを紹介しています。

こちらもぜひチェックしてみてくださいね。