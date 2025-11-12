川崎フロンターレは12日、GKチョン・ソンリョンとの契約満了に伴い、来季の契約を更新しないことを発表した。



2016年に水原三星ブルーウィングスから加わったチョン・ソンリョンは、加入2年目にクラブ史上初のJ1優勝に貢献。正守護神として戦い抜き、10シーズンで7つのタイトル獲得に導いた。



長らく川崎を支えた韓国人GKは、クラブ公式HPでファンに向けて「今シーズンを最後に、川崎フロンターレを離れることになりました。まず、2016年に僕をチームに呼んでくださったクラブ関係者の皆さん、本当にありがとうございます。この10年間、うれしいときも悲しいときも、いつも応援してくれて、気にかけてくださったファン・サポーターの皆さんに心から感謝します」と述べた。



この発表を受けてクラブのマスコットであるふろん太も公式Xで「約束の時間になってしまった」と綴り、次のように思いを語った。



「ソンリョンは、ぼくにとって優しいお兄ちゃんみたいな存在。長いあいだ川崎のゴールを守り抜いてくれた。頼もしかった。ソンリョン、10年間ありがとう」