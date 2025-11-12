（松本道弥アナウンサー）

「最近は朝晩冷え込むようになりました。こんな季節に食べたいのがお鍋です」

【写真を見る】いよいよ鍋の季節 肉は例年に比べ2～3割高 具材のオススメは今お値打ちの「白菜」 専用の鍋つゆも

名古屋市千種区のスーパー「サンエース」には、鍋の具材や鍋つゆが多く並んでいますが…

（サンエース執行役員 宮下裕基さん）

Ｑ.鍋の具材、今の価格はどうですか？

「鍋をやるなら今だなと思う。（鍋の）メインの白菜がお値打ちに買えるのが今だから」

今、特にオススメなのが「白菜」だということです。



（サンエース 宮下さん）

Ｑ.価格の推移は？

「去年と比べ、だいたい同じぐらいになっている。去年もこの時期は企業努力で4分の1カット108円で販売していた。おととしはもう少し高かったかなと思う」



11月12日の取材時は、4分の1カットのハクサイが108円で販売されていました。

一方お肉は例年の2～3割高で「量が減った」

（サンエース 宮下さん）

「メイン産地の長野県・茨城県でしっかり収穫できている。愛知県のものも（収穫が）始まるので、供給が順調にできているのが大きな理由」

Ｑ.愛知県産の白菜はいつごろから店頭に？

「11月の3連休を終えたあたりから販売。葉の部分の隙間がなく厚みが増して、重みがあるものが品質の良い白菜の特徴」

Ｑ.味は？

「甘みが増し鍋のスープの味をしっかり吸って、より一層鍋がおいしくなる」

一方お肉については、円安によるエサ代高騰などを受けてなかなかに厳しい価格です。



（サンエース 宮下さん）

Ｑ.例年と比べると価格はどれぐらい上がっている？

「2割から3割ほど高くなり困っている。肉の量を多くするのではなく野菜を多くしたり、他のもので賄うという話を（客から）聞いている」

買い物に来ていた皆さんに、ことしの“鍋事情”を聞いてみると…



（客）

Q.鍋は食べた？

「少し前に。おいしい。あったかくていい」

Q.鍋の具材は変わった？

「ちょっと量が減った。肉の量とか…豚肉が鶏むね肉になったり」

白菜専用の「鍋つゆ」って？

このスーパーのイチオシが、愛知でも収穫が始まった「白菜」を中心とした“野菜鍋”です。



（サンエース 宮下さん)「白菜に特化した鍋つゆがある」

（松本道弥アナウンサー）「そんなのがあるんですか」

白菜をよりおいしく食べられるという専用の鍋つゆ。実際に、作ってみました。



（松本アナ）

「しょうゆベースでカツオが効いた出汁。ものすごくよく染みています。白菜自体の甘さ、やさしい素朴なつゆの味。おいしいです」



年末に近づくと“鍋需要”が高まって野菜も値上がりする可能性があるため、今がお手軽に楽しめる時期だということです。