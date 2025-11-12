能登半島地震で甚大な被害を受けた石川県輪島市の国道249号線。う回路が設けられている白米千枚田の周辺では、12日から新しい道路の整備が始まりました。

輪島市の沿岸部を通る国道249号線。白米千枚田近くの「千枚田工区」では隆起した海岸を活用したう回路が整備されましたが、天候によっては通行止めとなることもありました。

本格復旧に向け12日から始まった新しい道路の整備工事。これを記念して地元住民たちが設置したのは道路の中心を示す「中心杭（ちゅうしんぐい）」です。

新たに整備されるのは全長1.2キロ、幅12メートルの道路でかつての国道とう回路との間に位置します。

地元住民の生活はもちろん奥能登観光にとって大切な幹線道路の本格復旧に関係者も期待を寄せます。

参加した住民「今は寂しいけど、徐々に良くなっていくと思うので期待して待ってます。」

国土交通省北陸地方整備局能登復興事務所・田中義太郎計画課長「本復旧では元の国道249号と同じ或いはそれ以上に安全安心に走れる道づくりを進めてまいります。輪島そして奥能登に求められる国道249号を整備していきたい」

本復旧道路は2029年春までに完成する予定です。