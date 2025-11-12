「危機感が高まっている」村上、岡本、今井も…続々と海を渡る日本球界の動きに韓国メディアが注目

今井はメジャー移籍市場の目玉のひとりだ(C)産経新聞社

今オフでのメジャー挑戦が有力視されていた西武の今井達也は、11月10日に球団側が米球界移籍を容認したことにより、国内外メディアにおいて、その動向が一気に注目を集めることとなった。

【動画】キャッチボールのような力感でこの伸び！西武・今井の圧巻ピッチング

ポスティングでの移籍を目指す今井は、メジャー球団関係者の評価も高く、先発ローテーションでの起用にも“太鼓判”を押すスカウトの声も伝えられている。3年連続2桁勝利を記録するなど、西武のエース格としてのパフォーマンスに加え、27歳という年齢も大きな魅力であることから、右腕の”争奪レース“激化は必至だ。

また、今オフではすでに、巨人の岡本和真、ヤクルトの村上宗隆、今井のチームメイトでもある郄橋光成の3選手もメジャー移籍へと動き出している。それぞれ各チームの中心選手であることは言うまでも無く、今井も含め、各プレーヤーの大舞台での活躍をイメージするファンも少なくはないはずだ。

NPB出身選手が主力を担うメジャー球団が増えてきており、今後も選手が海を渡るケースがさらに続いて行くことも確実。その中で韓国メディア『スポーツ朝鮮』もNPBのオフシーズンの動きに視線を注いでいる。

11月11日のトピックの中で、今井のメジャー挑戦についての一報を伝えており、「西武球団は熟考の末、ポスティングシステムによる移籍を承認したのだ」と綴っている。