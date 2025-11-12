１１月１２日にクマが駆除された円山動物園。その付近から中継です。



円山動物園の正門前に来ています。



この園内できょう、クマ１頭が箱わなにかかり、駆除されました。



おそらく連日出没していたクマと同一個体と思われるということで、少し一安心したとおっしゃっていた住民の方もいらっしゃいました。



ただ一方で、「まだ出てくる可能性もあるから不安」「１頭減ったとは思うけどまだ注意して生活したい」との声もありました。





日が落ちる前に比べて、この時間はより一層人通りが少なくなっています。この円山動物園の向かいには、現在クマ出没を受けて閉鎖中の円山球場、そしてこの辺り一帯の円山公園も閉鎖中ということで、木々の向こうが全く見えないほど暗くなっているんです。もしこの奥にクマがいた場合、見つけることは難しいのではないかと思うと、私自身も怖いなと感じてしまいます。暗くなってからはなるべく車で移動するようにしていると付近にお住まいの方もおっしゃっていました。円山公園は２５日から閉鎖解除とのことですが、中央区には引き続きヒグマ注意報が発表されています。また、この後の夜間から早朝にかけての時間はよりクマへの注意が必要となります。付近にお住まいの方、夜間の外出はできるだけ控えてお過ごしください。