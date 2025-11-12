氷川きよし、“ゴージャス”なクリスマスツリーを披露「わぁー！」「キラキラで大きくてめっちゃ素敵」「スッキリした色合いでとってもオシャレ」
歌手の氷川きよし（48）が12日、自身のインスタグラムを更新。「2025のツリー」とつづり、大ぶりの“ゴージャス”なクリスマスツリーを写真と動画で披露した。
【動画・写真】「わぁー！」「キラキラで大きくてめっちゃ素敵」氷川きよしが披露した“2025のツリー”
ツリーは、白や赤の球体のオーナメントを中心に上品かつ華やかにデコレーションされ、ブルーのライティングがされている。ツリーの足元にはプレゼント風の装飾も置かれ、ホリデー感たっぷりな空間となっている。
この投稿に、ファンからは「わぁー！」「キラキラで大きくてめっちゃ素敵」「スッキリした色合いでとってもオシャレ」「ステキですね」「キイナは毎年綺麗なツリーを飾りますよね」「わが家も出そうと思います」など、さまざまな反響が寄せられている。
【動画・写真】「わぁー！」「キラキラで大きくてめっちゃ素敵」氷川きよしが披露した“2025のツリー”
ツリーは、白や赤の球体のオーナメントを中心に上品かつ華やかにデコレーションされ、ブルーのライティングがされている。ツリーの足元にはプレゼント風の装飾も置かれ、ホリデー感たっぷりな空間となっている。
この投稿に、ファンからは「わぁー！」「キラキラで大きくてめっちゃ素敵」「スッキリした色合いでとってもオシャレ」「ステキですね」「キイナは毎年綺麗なツリーを飾りますよね」「わが家も出そうと思います」など、さまざまな反響が寄せられている。