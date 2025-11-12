◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝１１月１２日、栗東トレセン

数字だけでは測れない、活気が詰まっていた。パラディレーヌ（牝３歳、栗東・千田輝彦厩舎、父キズナ）は坂路で単走。ラスト１ハロンを過ぎると、首をしっかりと使い、雄大なフォームで加速する。前へ、前へと推進力が伝わるような走りでトップスピードに入り、５５秒４―１２秒２でフィニッシュした。

「（乗り手が）変わりないということでしたので、変わらないのが一番いいかなと思います」と千田調教師。この秋３戦目だが、出遅れからスムーズさを欠いたローズＳに、大外枠から最後に猛追した秋華賞と、悲観する内容ではない。「２戦とも１番強い競馬をしてくれていると思っています」とトレーナーは振り返る。

今回は全２勝へ導いている岩田望と、２月以来のコンビ。「当時は本当にまだ緩く、それでもあれだけのパフォーマンス。この馬は走る馬だなと思っていました」と期待を寄せる。今度こそ力を出し切り、古馬の壁を一気に打ち崩す。（山本 武志）