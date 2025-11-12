バドミントンのワールドツアー、熊本マスターズジャパン。2日目の11月12日は、再春館製薬所の山口茜選手が登場しました。

【写真を見る】熊本マスターズジャパン2日目 大会2連覇狙う山口茜 逆転で勝ち切り！ 熊本出身選手たちも初戦突破

大会2連覇を目指す山口は、女子シングルスの初戦に登場。世界ランク75位のチェン・スユ（台湾）と対戦しました。

第1ゲーム、相手の巧みなショットに振り回されリードを許します。それでも山口は柔らかいショットと強打を使い分け得点。

ネット際でも山口が上手（うわて）でした。第1ゲームを逆転でものにします。

第2ゲームも21対21と競り合う展開になりましたが、最後は勝ち切りました。

山口はベスト16進出です。

【第1ゲーム】山口茜 22 ‐ 20 チェン・スユ

【第2ゲーム】山口茜 23 ‐ 21 チェン・スユ

山口茜選手「相手選手のリズムで試合が進んで、点数的にも難しい試合になってしまったけど、会場の声援もあって最後は勝ち切ることができたので良かった」

続いては熊本県出身の選手です。

八代市出身の霜上雄一は保原彩夏と混合ダブルスに出場しました。終始ペースを握り、マレーシアのペアにストレート勝ちです。

霜上雄一選手「地元熊本なので、たくさんの声援を胸に頑張っていきたい」

また、菊池市出身の田中湧士は男子シングルスで世界ランク23位の相手に1セットを許しますが、相手の足を動かして揺さぶり、初戦突破です。