¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÌîÂ¼Í¦¡¡Æ±³ØÇ¯¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤È°Õµ¤Åê¹ç¡ÖËÍ¤ÏÊÌ¤Ë¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡Íè½Õ£×£Â£Ã¤ÇÂç²ñÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£±£²Æü¤ËµÜºê¶¯²½¹ç½É¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢ÂåÉ½½éÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡á¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬½¼¼Â¤Î£±½µ´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï¹ë²÷¤Ê¥¢¡¼¥Á¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ÆÇ»¤¤£±½µ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦»ÈÌ¿´¶¤¬Áý¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£Î£Ð£Â¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤¬ºâ»º¤È¤Ê¤ë¡£º£¥ª¥Õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë±¦¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÇÆ±³ØÇ¯¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤È¤Ï¡¢Æ±¤¸´ØÀ¾½Ð¿È¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥Ä¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤«¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤¿¡£²¬ËÜ¤ÏÌîÂ¼¤Î°¦ÕÈ¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤òÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢ÌîÂ¼¤â²¬ËÜ¤ËÂÐ¤·¡ÖËÍ¤ÏÊÌ¤Ë¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÏÂ¿¿¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥°¥Ã¤Èµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¡£²£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤±ï¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤ë¡£Ìîµå¿ÍÀ¸¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ëµ®½Å¤Ê¸òÎ®¤ò½Å¤Í¡¢½¼¼Â¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¤«¤é¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÎ×¤à¡£º£¥·¡¼¥º¥óÆüËÜ°ì¤òÃ¥´Ô¤·¤¿¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç³Î¤«¤ÊÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿£²£¸ºÐ¡£ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤Æ¤ë¤«¡£