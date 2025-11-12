¡Ú¶å½£¾ì½ê¡Û°ÂÀÄ¶Ó¤¬Ìµ½ý¤Î£´Ï¢¾¡¡¡¹âÅÄÀî¿ÆÊý¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡¢¶¯¤¤¡£¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£´ÆüÌÜ¡Ê£±£²Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢¿·´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤¬ËëÆâÎ´¤Î¾¡¡Ê£³£°¡á¾ïÈ×»³¡Ë¤ò°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¾¡¤Á¤ÃÊü¤·¤Î£´Ï¢¾¡¡£¼èÁÈ¸å¤Î»ÙÅÙÉô²°¤Ç¤Ï¡ÖºòÆü¡Ê£³ÆüÌÜ¤Ï¼óÅê¤²¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡Ë¤ÏÆâÍÆ¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£º£Æü¤ÏÁ°¤Ë¹¶¤á¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ËëÆâ¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤Î½éÆü¤«¤é£´Ï¢¾¡¤Ë¤â¡Ö¡Êµ¤»ý¤Á¤Ï¡ËÁ´Á³¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£½éÆü¤«¤éÏ¢¾¡¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ï¢¾¡¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤ÈÎäÀÅ¡£¡Ö¤³¤³¤«¤éÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¡ÊÀ±¤ò¡Ë¿¤Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡ÅÚÉ¶²¼¤Ç¿³È½Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¹âÅÄÀî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ°Â·ÝÇµÅç¡Ë¤Ï¡Ö°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÆ¬¤ò¾å¤²¤º¤ËÍýÁÛÄÌ¤ê¤ÎÁêËÐ¡£¤¦¤Þ¤¤¡¢¶¯¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ê£´Æü´Ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ë¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ºòÆü¤Ï¼óÅê¤²¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦ÁêËÐ¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤â¸·¤·¤¤ÁêËÐ¡£»Ä¤ê¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£