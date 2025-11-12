市川團十郎、家族との朝トレ公開「健康的で素敵」「お子さんたちも成長した」と反響
【モデルプレス＝2025/11/12】歌舞伎俳優の市川團十郎が11月12日、自身のInstagramを更新。家族でトレーニングを行う様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】66歳歌舞伎俳優「お子さんたち成長した」家族で朝トレ
◆市川團十郎、家族で朝トレーニングを公開
團十郎は「朝 家族 トレーニング」とつづり、朝トレーニングの写真を投稿。長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄がフーディー姿でランニングマシンに向かう姿や、トレーニング機器の前で撮影した鏡越しのセルフィー、長女で女優としても活動する堀越麗禾（市川ぼたん）と勸玄が階段を降りている自然体な家族の姿を公開している。
◆市川團十郎の投稿に反響
この投稿には「健康的で素敵」「理想の家族」「朝から爽やか」「お子さんたち成長した」「見習いたい」「おしゃれな家族の時間」などの反響が寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
